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Разработчики Slime Rancher 2 празднуют успешный запуск без сбоев

Slime Rancher 2 вышла без багов
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Slime Rancher 2 - это продолжение культового симулятора фермерства, в котором вам предстоит выращивать и ухаживать за различными видами слизней. После успеха первой игры было объявлено о выходе продолжения. Стартовав на прошлой неделе, студия сообщила, что игра уже пользуется успехом и продана тиражом 300 тысяч копий.

Объявив об этом в Твиттере, директор обеих игр Slime Rancher Ник Попович сказал: "Ого! Всего за несколько дней Slime Rancher 2 была продана тиражом более 300 тысяч копий и заняла первое место в Steam, получив 95% положительных оценок в более чем 6 тысячах обзоров! ".

Попович продолжил: "Самое главное, что все это было достигнуто при нулевом кризисе, в то же время предлагая нашей команде льготы высшего уровня и неограниченный отпуск. Спасибо! "

Сбои стали серьезной проблемой в индустрии видеоигр, независимо от того, работаете ли вы в инди-студии или в команде AAA. Поэтому отрадно видеть, что разработчики, такие как Monomi Park, делают акцент на том, что никаких сбоев не было - и, учитывая, что 300 000 копий игры были проданы менее чем за неделю, очевидно, что они и не требовались.

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