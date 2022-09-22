Bungie будут бить их же оружием

В последнее время Bungie подает иски против продавцов и создателей читов, пытаясь искоренить мошенничество в Destiny 2. По большей части Bungie выигрывает эти дела, но в начале этого года она столкнулась со стеной, когда иск против AimJunkies был отклонен судьей. Теперь группа, стоящая за продавцом читов, снова подает в суд на Bungie.

реклама

О том, что AimJunkies собирается подать собственный иск против Bungie, мы узнали еще в августе. Иск против них был отклонен после того, как судья решил, что читы являются "оригинальным программным обеспечением" и не нарушают авторских прав Bungie - результат прямо противоположный тому, на который надеялась Bungie. Теперь, вооружившись этим решением, AimJunkies собирается нанести ответный удар по Bungie.

Как сообщает TorrentFreak, материнская компания AimJunkies, Phoenix Digital, подала собственную жалобу на Bungie, утверждая, что компания пыталась взломать ее системы. В жалобе также утверждается, что Bungie нарушила DMCA, пытаясь обойти защиту программного обеспечения AimJunkies.

Другие встречные претензии, выдвинутые в деле, включают нарушение условий обслуживания AimJunkies. По сути, компания пытается перебросить все обвинения, с которыми она столкнулась, обратно на Bungie.

Bungie пока не прокомментировала и не ответила на претензии, выдвинутые во встречном иске.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке