Новой игре про Железного Человека быть

В последние недели мы слышали, что EA работает над несколькими проектами Marvel - один из них посвящен Черной Пантере, а другой - Железному человеку. На этой неделе EA подтвердила, что действительно работает с Marvel, и первой игрой станет "Железный человек".

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Еще в августе Джефф Грабб из Giant Bomb сообщил, что EA работает над второй однопользовательской игрой Marvel. По словам журналиста Тома Хендерсона, несколько человек утверждали, что это будет игра про Железного человека. Теперь, после анонса на этой неделе, эти слухи подтвердились.

После провала Anthem многие фанаты отметили, что бои, передвижение и общий геймплей в костюме отлично подошли бы для игры про Железного человека. EA Motive поручено заняться этим проектом, обещая создать "совершенно новую однопользовательскую приключенческую игру".

Помимо этой игры о Железном человеке, по слухам, EA также работает над игрой о Черной Пантере под кодовым названием "Project Rainier". Этот проект возглавляет Кевин Стивенс, бывший вице-президент Monolith Productions, который в прошлом году перешел в EA, чтобы основать новую студию.

На данный момент игра про Черную Пантеру не была официально анонсирована, а о Железном Человеке пока известно лишь то, что она находится на стадии предварительного производства. Учитывая это, ожидайте, что пройдет несколько лет, прежде чем мы увидим эти игры в действии.

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