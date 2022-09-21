Если вы являетесь поклонником Наруто, вам это может быть интересно. Компания HyperX только что объявила о выпуске ограниченной серии игровой периферии Naruto: Shippuden, включающей мышь, коврик для мыши, механическую клавиатуру и гарнитуру. Один комплект посвящен самому Наруто, а другой - Итачи Учихе.

Эти периферийные устройства будут доступны в двух цветовых схемах, которые поклонники Наруто наверняка узнают. Оранжево-черная коллекция отдает дань уважения самому Наруто, соответствуя его традиционным цветам. Другой набор вдохновлен ниндзя-изгоем Итачи Учиха, в нем использована красно-черная тема, соответствующая жилетам Акацуки.

Оба набора, вдохновленные персонажами, включают механическую клавиатуру Alloy Origins, оснащенную переключателями HyperX, настраиваемой RGB-подсветкой и алюминиевым корпусом. В каждый набор также входит гарнитура Cloud Alpha с 50-миллиметровыми динамиками, двухкамерной технологией и амбушюрами из пены с эффектом памяти, покрытыми мягкой искусственной кожей. Кроме того, в комплект входят две тематические мыши Pulsefire Haste, весящие те же 59 г, что и оригинал, благодаря шестигранному корпусу с сотами, а также два коврика Pulsefire Mat XL.

Коллекция игровой периферии Naruto: Shippuden будет доступна 21 сентября, исключительно через магазин HyperX. Тематическая клавиатура Alloy Origins будет стоить $119,99, а гарнитура Cloud Alpha - $109,99. Что касается ковриков Pulsefire Haste и Mat XL, то они будут стоить $59,99 и $39,99 соответственно.