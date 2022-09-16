Funcom запускает игру Metal: Hellsinger
Metal: Hellsinger, хэви-металлический файтинг от издателя Funcom и разработчика The Outsiders, обладатель наград Gamescom "Самая желанная игра для ПК" и "Лучшая экшен-игра", выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox X|S. Испытайте инновационную музыкальную реактивность и геймплей под взрывные вокальные выступления культовых металлистов! Разогрейте мышцы шеи и напевайте под сегодняшний вступительный трейлер.
Красный Судья, правитель Преисподней, украл голос Неизвестной, но она не собирается смириться с этим. Отправляйтесь в инфернальное путешествие по восьми адам под ритм металла и мести, а персонажей озвучат отмеченные наградами актеры Трой Бейкер и Дженнифер Хейл.
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