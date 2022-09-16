Genesis выводит на рынок игровую клавиатуру Thor 303 TKL Black
Компания Genesis представляет свою новейшую экономичную механическую игровую клавиатуру. Thor 303 TKL Black может похвастаться не только классическим игровым дизайном, но и несколькими полезными функциями. Genesis Thor 303 TKL Black оснащена сменными механическими переключателями Outemu Red. Весь комплект выделяется из толпы благодаря RGB-подсветке с эффектом Prismo и 25 режимами освещения, а также функции N-Key Rollover. Эта функция хорошо известна среди геймеров, поскольку позволяет им нажимать любое количество клавиш одновременно. Комплект также оснащен программным обеспечением для сохранения макросов с возможностью назначения их на специальные функциональные клавиши.
Помимо этих особенностей, модель Genesis Thor 303 TKL Black представляет собой хорошо собранную клавиатуру, примером чему служит ее алюминиевый корпус и резиновые противоскользящие основания. Клавиатура также оснащена колпачками, изготовленными по технологии двойного впрыска, а также встроенной памятью для хранения макросов. Производитель заявляет, что клавиши реагируют со скоростью 8 мс, а долговечность клавиатуры составляет 50 миллионов нажатий.
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