Компания Genesis представляет свою новейшую экономичную механическую игровую клавиатуру. Thor 303 TKL Black может похвастаться не только классическим игровым дизайном, но и несколькими полезными функциями. Genesis Thor 303 TKL Black оснащена сменными механическими переключателями Outemu Red. Весь комплект выделяется из толпы благодаря RGB-подсветке с эффектом Prismo и 25 режимами освещения, а также функции N-Key Rollover. Эта функция хорошо известна среди геймеров, поскольку позволяет им нажимать любое количество клавиш одновременно. Комплект также оснащен программным обеспечением для сохранения макросов с возможностью назначения их на специальные функциональные клавиши.

Помимо этих особенностей, модель Genesis Thor 303 TKL Black представляет собой хорошо собранную клавиатуру, примером чему служит ее алюминиевый корпус и резиновые противоскользящие основания. Клавиатура также оснащена колпачками, изготовленными по технологии двойного впрыска, а также встроенной памятью для хранения макросов. Производитель заявляет, что клавиши реагируют со скоростью 8 мс, а долговечность клавиатуры составляет 50 миллионов нажатий.



