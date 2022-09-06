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Steam Deck получил новую продвинутую док-станцию

JSAUX выпускает док-станцию Steam Deck со слотом для SSD M.2
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Производитель техники JSAUX объявил о том, что новое поколение док-станций Steam Deck уже доступно и готово к заказу. Док-станция HB0604 оснащена слотом для твердотельного накопителя M.2, который позволит игрокам увеличить объем памяти палубы, подключив внешний накопитель (не входит в комплект док-станции). Таким образом, игроки смогут расширить свою библиотеку, играя в игры на большом экране, особенно в игры AAA, которые обычно занимают значительную часть памяти Deck. Эта новая док-станция поступит в продажу 7 сентября в 7 утра по тихоокеанскому времени по специальной цене $99 для первых 100 заказов. После этого последующие заказы будут стоить $129. JSAUX также предлагает две комплектации док-станции M.2 Dock с твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и картой памяти SSD емкостью 2 ТБ. Док-станция + карта хранения 1 ТБ SSD будет стоить $169 для первых 50 единиц (после этого она будет продаваться по цене $199), док-станция + карта хранения 2 ТБ SSD будет стоить $239 для первых 50 единиц (после этого она будет стоить $269). Все покупатели получат в подарок портативную подставку для Deck (пока есть в наличии), скин и кейкап.

Помимо слота для SSD M.2, поддерживающего NVMe и SATA со скоростью передачи данных 900 МБ/с, док-станция оснащена портом HDMI 2.0 4K@60 Гц / 2K@120 Гц, 2 портами USB-A 3.1, 1 портом Gigabit Ethernet, а также портом USB-C для подключения питания, который обеспечивает зарядку мощностью 100 Вт, позволяя Steam Deck полностью заряжаться при подключении к сети. Устройства, поставляемые в комплекте с твердотельными накопителями, будут представлять собой модули M.2 2280, оснащенные интерфейсом PCIe Gen 3 8GT/s, до 4 дорожек. Твердотельные накопители совместимы с NVMe Express Revision 1.4 и поддерживают буфер хост-памяти. Оба устройства емкостью 1 ТБ и 2 ТБ обеспечивают скорость чтения до 3300 МБ/с и скорость записи до 2600 МБ/с.

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