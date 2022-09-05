MSI демонстрирует готовящуюся материнскую плату MEG X670E Ace на выставке IFA 2022

Компания MSI уже анонсировала и показала несколько своих планируемых материнских плат AM5. На этой неделе на выставке IFA мы получили возможность лично взглянуть на одну из них - MEG X670E Ace.

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На этой неделе MSI имеет стенд на IFA, где демонстрирует ряд продуктов, от ноутбуков, ПК и мониторов до компонентов, таких как материнские платы. Вы можете посмотреть некоторые из наших фотографий со стенда в галерее ниже.

MEG X670E ACE отличается эстетикой премиум-класса благодаря черной отделке и золотым украшениям. Разработанная для раскрытия всего игрового потенциала процессоров AMD Ryzen серии 7000, модель MEG X670E ACE предназначена для тех, кто хочет разогнать свои компоненты, чтобы выжать из них все возможное.

Хотя компания MSI не участвовала в выставке IFA, она также уже анонсировала флагманскую модель MEG X670E Godlike и материнскую плату MPG X670E Carbon WiFi.

Процессоры Ryzen 7000 выходят на рынок 27 сентября, и первые материнские платы AM5 появятся в продаже в это же время.









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