NFT Craze бьет по тормозам: OpenSea регистрирует 99-процентное падение объемов за 90 дней

OpenSea, один из наиболее широко известных рынков NFT в криптовалютном мире, натолкнулся на стену отсутствия. А именно, отсутствие объема: всего за 90 дней объем торгов NFT на децентрализованной торговой площадке упал на 99%. С максимума в $405,75 млн, достигнутого 1 мая, объем операций с токенами Non- Fungible снизился до $5 млн за весь август.

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Снижение объема связано со снижением спроса, что в свою очередь привело к снижению минимальных цен (самая низкая доступная цена для данного NFT) даже для самых известных коллекций: самый дешевый Bored Ape Yacht Club NFT теперь можно приобрести за 72, 5 ETH ($104 634 на момент написания статьи). Это на 53% ниже цены в ETH (153, 7 ETH) по сравнению с 1 мая. Но падение становится еще более значительным, если принять во внимание девальвацию самого Ethereum: 1 мая цена за NFT в 153,7 ETH равнялась $434 048 (в долларовом эквиваленте цена упала на 76%). CryptoPunks, еще одна популярная коллекция NFT на базе Ethereum, продемонстрировала менее резкое падение цены на 20%.

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