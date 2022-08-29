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BizLink выпустила первый в мире полноразмерный DisplayPort кабель

BizLink объявила о выпуске первого в мире полноразмерного DP-кабеля, сертифицированного по стандарту VESA DP80 Enhanced
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Компания BizLink, мировой лидер в области решений для соединений периферии, объявила о выпуске первого в мире полноразмерного DP-кабеля DP80 Enhanced с сертификацией VESA после запуска кабеля DP80 mDP в марте 2022 года. DP80 как высший стандарт конфигурации кабеля определяет новый стандарт для подключения дисплеев с акцентом на более высокую скорость передачи данных. Сертифицированный по последней версии технологии DP, полноразмерный DP-кабель BizLink DP80 Enhanced обеспечивает максимальную пропускную скорость передачи данных до 80 Гбит/с, охватывая новые скорости передачи данных по полосам: UHBR10 (10 Гбит/с), UHBR13.5 (13,5 Гбит/с) и UHBR20 (20 Гбит/с).

В эпоху, включающую такие тенденции, как удаленная работа и расширенная реальность, удовлетворение растущих потребностей в высокопроизводительных дисплеях и режиме "оставаться на связи" на самых высоких уровнях реализации становится решающим. Удовлетворительный пользовательский опыт и надежное соединение требуют более высокой скорости передачи данных. Кабель с маркировкой DP80 поддерживает UHBR20 с самой высокой скоростью передачи данных, обеспечивая максимальное подключение передовых и новейших дисплейных приложений и систем. При удовлетворительном значении скорости передачи данных до 80 Гбит/с стандарт DP80 раскрывает новые возможности для обеспечения превосходного соединения для достижения заданного уровня качества видео по мере развития технологий захвата изображения и отображения.


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