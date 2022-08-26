iBUYPOWER представила красивые ПК собственной сборки
Компания iBUYPOWER, ведущий производитель высокопроизводительных игровых ПК, объявила о выпуске новой фирменной серии систем Element Hybrid RDY, включающей в себя корпус HYTE Y60 с изысканным дизайном и вертикально установленную гибридную видеокарту с жидкостным охлаждением.
Присоединившись к фирменной серии систем RDY от iBUYPOWER, Element Hybrid может похвастаться первоклассными компонентами от надежных брендов, таких как Intel, EVGA, ASUS и Corsair, обеспечивающими оптимальную производительность, эстетику и акустику. Каждый Element Hybrid оснащен вертикально установленной видеокартой EVGA Hybrid от RTX 3080 до RTX 3090Ti для обеспечения прохладной и тихой работы систем в требовательных приложениях. "При разработке Element Hybrid мы хотели создать систему с высокими характеристиками, как с точки зрения визуальной привлекательности, так и игровой производительности, которая была бы легко доступна конечному пользователю, - говорит Даррен Су, исполнительный вице-президент iBUYPOWER.
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