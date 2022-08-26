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iBUYPOWER представила красивые ПК собственной сборки

iBUYPOWER анонсирует новую серию систем Element Hybrid
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Компания iBUYPOWER, ведущий производитель высокопроизводительных игровых ПК, объявила о выпуске новой фирменной серии систем Element Hybrid RDY, включающей в себя корпус HYTE Y60 с изысканным дизайном и вертикально установленную гибридную видеокарту с жидкостным охлаждением.

Присоединившись к фирменной серии систем RDY от iBUYPOWER, Element Hybrid может похвастаться первоклассными компонентами от надежных брендов, таких как Intel, EVGA, ASUS и Corsair, обеспечивающими оптимальную производительность, эстетику и акустику. Каждый Element Hybrid оснащен вертикально установленной видеокартой EVGA Hybrid от RTX 3080 до RTX 3090Ti для обеспечения прохладной и тихой работы систем в требовательных приложениях. "При разработке Element Hybrid мы хотели создать систему с высокими характеристиками, как с точки зрения визуальной привлекательности, так и игровой производительности, которая была бы легко доступна конечному пользователю, - говорит Даррен Су, исполнительный вице-президент iBUYPOWER.

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Сейчас обсуждают

RED
18:49
А я несколько раз писала, что именно майнеры не поддерживают карты интел, а не сами карты или дрова. Но толку. 10мх - это... половина от 1060, треть от 1660, 1/6 от 3060ti, 1/10 от 3080. В общем, инт...
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V.L.A.D.L.E.N
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treex
18:47
Так и что, цена то одинаковая между 13600К и 7600Х, 13700К и 7700Х.
Первые тесты AMD Ryzen 7000 в Cinebench R23 разочаровывают "красных" фанатов, но не всё потеряно
Kira625
18:44
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unboldesoupe
18:42
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Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
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18:36
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massaker68
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А откуда у Вас гарантия, что тут только с территории РФ коментят? ;)
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k@mikadze
18:34
По моему тупо попил бабла. Они столько не зарабатывают и не заработают. Тратят заемный капитал который нечем возвращать.
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