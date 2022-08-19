Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игра Call of Duty Warzone 2 выйдет в ноябре

Ждать нового популярного шутера осталось не долго
[ ] для раздела Блоги
+
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

В этом году компания Infinity Ward возвращается на передний план с игрой Call of Duty: Modern Warfare II и сопутствующей ей Battle Royale Warzone 2. На данный момент известно, что основная игра выйдет в октябре, но покупатели, оформившие предварительный заказ, получат доступ к кампании гораздо раньше. Новая утечка также раскрыла довольно раннюю дату запуска Warzone 2.

На этой неделе Activision раскрыла подробности о планах по выпуску Modern Warfare II. Те, кто оформит предварительный заказ на игру, получат доступ к кампании с 20 октября, за неделю до выхода полной версии игры. Затем, 28 октября, полная версия игры и ее многопользовательский компонент станут доступны для всех желающих. Конечно, вы можете поиграть раньше и бесплатно, приняв участие в предстоящем открытом бета-тестировании, которое стартует в сентябре.

Как сообщает Charlie Intel, недавняя утечка документов, возможно, также показала, что Warzone 2 планируется запустить 16 ноября, всего через пару недель после базовой игры. Ранее считалось, что Warzone 2 выйдет в начале декабря.

В следующем году мы можем ожидать еще один большой режим Call of Duty, поскольку режим DMZ по мотивам Escape from Tarkov также находится в разработке и должен дебютировать в начале 2023 года.

реклама

Перезагрузка Modern Warfare в 2019 году была последней Call of Duty, которая мне действительно понравилась, поэтому я надеюсь, что продолжение сможет вернуть меня в игру после длительного перерыва. Многие ли из вас планируют вернуться в Call of Duty в этом году?


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

call of duty warzone 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
18
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
38
Анонсированы смартфоны Vivo V25 и V25 Pro с меняющей цвет задней панелью
+
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
12
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
76
Настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X замечен в дикой природе
9
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
6
В Starlink заявили, что обломки сбитого советского спутника угрожают их орбитальной группировке
8
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
137
Ученые поделились предполагаемым "графиком" исчезновения жизни на Голубой планете
11
Китайские разработчики чипов надеются преодолеть влияние американских санкций за счёт использования чиплетов
+
Обновление 9.2 для World of Tanks Blitz доступно к загрузке
2
Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
7
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
13
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
24
Появился первый неофициальный инструмент для моддинга Marvel's Spider-Man Remastered
+
Результаты тестирования системы с видеокартой Intel Arc A580 появились в базе данных бенчмарка AotS
2
Watch Dogs: Legion уже на торрентах – какую видеокарту купить для необычного шутера с открытым миром
10
Valve дарит памятные подарки по случаю десятилетия Counter-Strike: Global Offensive
+
Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
19
Отечественные хакеры выложили исходники тестовой «народной» версии Diablo III Reaper of Souls
5

Популярные статьи

Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
252
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
23
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Крошка Тина | История персонажа
5
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
2
Метеоритная теория образования земных континентов
6
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Зю
12:29
Опять украина пытается что-то разрушить и выпросить бабла...
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
wolfire
12:28
какое давление оказывает на эргосистему? сколько паскаль?
WhatsApp получит возможность отменять удаление сообщений
wolfire
12:27
40 градусов по цельсию? чет не верю, я знаю как некоторые меряют, в машине смотрят или ещё на какой шляпе, такая жара только в Дубаях, Катаре, Африке, Про Китай не верится, можно конечно градусник вын...
WhatsApp получит возможность отменять удаление сообщений
Герц
12:25
Если электричество ворованное - почему бы и да?
Крупнейшие майнинговые компании более $1 млрд в прошлом квартале
Tank
12:25
Втростепенно, но тоже хорошо чтобы пол дня через перекрёстки не перекатывал.
Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 20 секунд с 37-тонной нагрузкой
felsherZzZz
12:25
Если обучен дегустировать только какашки - терпи!)
Почему тестировщики не любят AMD
wolfire
12:23
надо интересоваться кого за жопу цеплять, а не что будет почему-то подобные новости всегда подаются и обсуждаются как случившееся по якобы случайным причинам, хотя есть конкретные ответственные лица з...
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
Rey.B.
12:22
Техас имеет изолированную электросеть. Отсюда и блэкаут, что перетоки организовать невозможно. Если же сети объединить... То из-за всяких "научно-технических" косяков, типа "стоячих волн", "косинус Фи...
Tesla намеревается заняться в Техасе розничной реализацией электроэнергии
wolfire
12:22
БРЕТ
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
V.L.A.D.L.E.N
12:20
Ну так и иди на ХyЙ. Мне то какая разница?
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем