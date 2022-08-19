В этом году компания Infinity Ward возвращается на передний план с игрой Call of Duty: Modern Warfare II и сопутствующей ей Battle Royale Warzone 2. На данный момент известно, что основная игра выйдет в октябре, но покупатели, оформившие предварительный заказ, получат доступ к кампании гораздо раньше. Новая утечка также раскрыла довольно раннюю дату запуска Warzone 2.

На этой неделе Activision раскрыла подробности о планах по выпуску Modern Warfare II. Те, кто оформит предварительный заказ на игру, получат доступ к кампании с 20 октября, за неделю до выхода полной версии игры. Затем, 28 октября, полная версия игры и ее многопользовательский компонент станут доступны для всех желающих. Конечно, вы можете поиграть раньше и бесплатно, приняв участие в предстоящем открытом бета-тестировании, которое стартует в сентябре.

Как сообщает Charlie Intel, недавняя утечка документов, возможно, также показала, что Warzone 2 планируется запустить 16 ноября, всего через пару недель после базовой игры. Ранее считалось, что Warzone 2 выйдет в начале декабря.

В следующем году мы можем ожидать еще один большой режим Call of Duty, поскольку режим DMZ по мотивам Escape from Tarkov также находится в разработке и должен дебютировать в начале 2023 года.

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Перезагрузка Modern Warfare в 2019 году была последней Call of Duty, которая мне действительно понравилась, поэтому я надеюсь, что продолжение сможет вернуть меня в игру после длительного перерыва. Многие ли из вас планируют вернуться в Call of Duty в этом году?



