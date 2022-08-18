



EK Fluid Works, производитель высокопроизводительных рабочих станций, расширяет свою серию Compute Series стоечным GPU-сервером с жидкостным охлаждением X7000-RM. EK Fluid Works Compute Series X7000-RM предназначен для приложений с высокой плотностью вычислений, таких как машинное обучение, искусственный интеллект, фермы рендеринга и научные вычислительные симуляции.





Отличительной особенностью X7000-RM от аналогичных серверных решений на базе GPU является известное жидкостное охлаждение EK и высокая плотность вычислений. Он предлагает на 175% больше вычислительной мощности GPU по сравнению с серверами аналогичного размера с воздушным охлаждением, сохраняя при этом 100% производительности независимо от интенсивности и продолжительности задачи. Стандартное шасси X7000-RM 5U может быть оснащено 64-ядерным процессором AMD EPYC Milan-X, до 2 ТБ оперативной памяти DDR4 и до семи графических процессоров NVIDIA A100 80 ГБ для максимальной вычислительной мощности GPU в тяжелых условиях. Также возможны одно- и двухсокетные решения Intel Xeon Scalable, но такие конфигурации ограничены максимум пятью GPU.