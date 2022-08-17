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VR версия градостроительного симулятора Townscaper выходит в октябре

Townscaper VR выходит в октябре
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Raw Fury и Oskar Stålberg рады поделиться радостной новостью о том, что Townscaper VR появится 6 октября на Meta Quest VR и PICO. Townscaper была выпущена в июне 2020 года и получила восторженные отзывы от игроков по всему миру.

Этот инди-конструктор городов позволял игрокам с любым опытом строить свои собственные идиллические города на берегу океана всего за несколько кликов. Теперь и фанаты, и новички смогут полностью погрузиться в творческий процесс и получить опыт строительства собственных причудливых и красочных городов в более захватывающей манере, благодаря силе VR. Игроки смогут опробовать этот новый способ строительства в Townscaper на выставке Gamescom в этом году.

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