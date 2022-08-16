DXRacer, оригинальный производитель высококачественных игровых кресел, обошел конкурентов, представив две новые версии популярных моделей Air Series и Master Series. Созданная из переработанных, экологически чистых материалов, обновленная модель Air Pro обновляет поясничную поддержку и подголовник, розничная цена составляет 499 долларов США. Обновленная модель серии Master Series предлагает идеальную посадку "облако девять" по цене 539 долларов США. Обе модели поступят в офисы и дома по всей территории США в понедельник, 17 октября 2022 года.

Air Pro Series предлагает ультра-дышащие, облегающие формы, роскошный комфорт в шести различных цветовых схемах, таких как черно-белая, красная и стандартная черная. Оставайтесь в прохладе на эргономичном троне, построенном из высокопрочных компонентов, дополненных регулируемой эргономикой, включая магнитную поясничную опору, наполненную мягким наполнителем из пены с эффектом памяти.