Biren Technology представила новую мощную видеокарту BR100
Китайская компания Biren Technology недавно представила графический процессор Biren BR100 HPC во время своего мероприятия Biren Explore Summit 2022. Biren BR100 имеет собственную чиплетную архитектуру с 77 миллиардами транзисторов и производится по техпроцессу 7 нм с использованием технологии упаковки 2.5D CoWoS от TSMC. Карта оснащена 300 МБ встроенного кэша, а также 64 ГБ памяти HBM2E, работающей на скорости 2, 3 TFLOPs. Такая комбинация обеспечивает производительность выше, чем у NVIDIA Ampere A100, достигая 1024 TFLOPs в 16-битных операциях с плавающей запятой.
Компания также анонсировала BR104, который имеет монолитный дизайн и должен предложить примерно половину производительности BR100 при TDP 300 Вт. Biren BR104 будет доступен в виде стандартной PCIe карты, а BR100 будет поставляться в виде OAM-совместимой платы с индивидуальным башенным кулером. Информация о цене и доступности этих карт в настоящее время неизвестна.
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