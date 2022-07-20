Bungie требует от стримера возмещения убытков в размере 150 тысяч долларов за каждый обход блокировки

Пару недель назад стало известно, что Bungie подала в суд на ютубера Destiny за нарушение ToS, саботаж бизнеса Bungie и преследование сотрудников. Теперь Bungie подала в суд на другого создателя контента Destiny, на этот раз за неоднократные уклонения от запрета и угрозы в адрес сотрудников компании.Bungie подала иск против человека, стоящего за каналом Twitch, Miffysworld. На протяжении многих лет стримеры в основном фокусировались на контенте Destiny 2, но, как выяснилось, они также неоднократно мошенничали в игре и обходили запреты с помощью новых аккаунтов. В иске Bungie также утверждается, что стример угрожал Bungie и ее сотрудникам. В другой части иска утверждается, что Miffysworld также был активен на форуме, где люди покупали и продавали украденные аккаунты.

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Со временем стример "завел тринадцать отдельных аккаунтов" в попытке обойти запреты. В связи со всем этим Bungie требует 150 000 долларов США в качестве законной компенсации, а также дополнительные 2500 долларов США за каждый раз, когда стример использовал читерские программы в игре. Bungie также хочет получить постоянный судебный запрет, запрещающий стримеру общаться с Bungie, ее сотрудниками и игроками Destiny 2.В последние годы Bungie подала целый ряд судебных исков, в основном против производителей и продавцов читов. Совсем недавно одно из таких дел было урегулировано: компания, продающая читы, согласилась выплатить 13, 5 миллионов долларов.

Как правило, Bungie не подает в суд на отдельных читеров, но если посмотреть на полный текст иска, то окажется, что Миффи часто писал в Твиттере опасные заявления против Bungie. В какой-то момент он выразил готовность совершить поджог штаб-квартиры Bungie, а также заявил, что менеджер сообщества Destiny "не будет в безопасности", поскольку Миффи переезжает в соседний район.

В настоящее время аккаунт стримера на Twitch все еще работает, но Twitch, скорее всего, заблокирует его, как только узнает о судебном иске.Обман - лишь малая часть этого иска. Дело в том, что Миффи также угрожал в Твиттере компании Bungie и некоторым ее сотрудникам, а также покупал и продавал украденные аккаунты на форумах. В этом случае трудно возразить против того, чтобы Bungie подала иск.





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