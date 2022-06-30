После недавних утечек Nvidia официально анонсировала GTX 1630. Новый графический процессор начального уровня уже доступен в многочисленных вариантах исполнения от партнеров по производству плат, но ранние цены оставляют желать лучшего.

Анонс Nvidia подтвердил большинство слухов. Новые видеокарты будут основаны на графическом процессоре Turing TU117-150 с 512 ядрами CUDA. Базовая опорная частота GPU установлена на 1, 740 ГГц, но он может быть разогнан до 1, 785 ГГц. Для памяти предусмотрено 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битной шиной памяти. Все это при TDP 75 Вт.

ASUS, MSI, EVGA, Colorful, Gigabyte, Zotac, Gainward и Inno3D уже представили свои карты GTX 1630. Большинство из них используют те же решения охлаждения и дизайн печатной платы, что и GTX 1650, но не стоит ожидать такого же уровня производительности.





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Хотя Nvidia публично не объявила MSRP для GTX 1630, партнеры по производству плат раскрыли свои собственные стартовые цены. Поразительно, но EVGA хочет получить за GTX 1630 $199, 99, а Colorful - $169, 99. Учитывая это, мы можем предположить, что большинство других моделей GTX 1630 будут находиться в ценовой категории от $150 до $200.