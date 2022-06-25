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Asus выпускает первую игровую гарнитуру ROG с двумя режимами подключения
ASUS выпустила гарнитуру ROG Delta S Wireless с поддержкой двух типов беспроводной связи
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Гарнитура Asus ROG Delta S сначала выпускалась только в проводном варианте, но теперь появилась новая беспроводная версия, и это, возможно, лучшая беспроводная гарнитура ASUS ROG на сегодняшний день, обеспечивающая двойное беспроводное подключение.

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Поставляемая со специальным USB-C 2, 4 ГГц донглом, Delta S Wireless может быть подключена к ПК, смартфонам и планшетам в режиме низкой задержки сигнала на расстоянии до 25 метров. Кроме того, вы можете использовать встроенный модуль BT для прослушивания музыки, подкастов и видео. Аккумулятора емкостью 25 часов хватит на день использования. 15-минутной зарядки хватает на 3 часа игры, чего должно быть достаточно для средней игровой сессии.

Микрофоны AI beamforming скрыты в корпусе гарнитуры и создают акустическую зону 40° перед ртом пользователя для снижения фонового шума и предотвращения нежелательных звуков. Для дальнейшего улучшения качества аудиосвязи также имеется технология шумоподавления AI, которая уменьшает более 500 миллионов типов фонового шума, включая разговоры, стук клавиатуры и щелчки мыши. Для настройки этих и других параметров Asus рекомендует программное обеспечение Armoury Crate.

Многие ли из вас предпочитают беспроводные, а не проводные игровые гарнитуры?

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#asus rog delta s
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