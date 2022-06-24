Помимо периода нехватки консолей, который мы сейчас переживаем, похоже, та же участь постигла и контроллеры.

С момента запуска своих консолей Sony и Microsoft пытаются произвести достаточное количество консолей нового поколения, чтобы удовлетворить спрос. Этим летом Microsoft может столкнуться с еще большей проблемой, поскольку компания подтвердила нехватку контроллеров Xbox.

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По данным VGC, британские розничные магазины, такие как GAME, Smyths, Argos, Currys и даже официальный магазин Microsoft Store, не имеют контроллеров Xbox в продаже. На данный момент Amazon UK, похоже, является одним из немногих мест, где можно купить контроллер Xbox по цене MSRP (£55), но только в цвете Carbon Black. Быстрый просмотр других цветов показывает, что сторонние продавцы просят за контроллер Xbox 94 фунта стерлингов или больше.

Помимо Великобритании, с подобным дефицитом сталкиваются и другие страны, такие как Австралия, Франция, Нидерланды и Германия. С другой стороны, США, похоже, не так сильно пострадали, поскольку различные розничные торговцы продают их. Однако некоторые из них уже продают исключительно подержанные контроллеры.

Если цена на контроллеры Xbox продолжит расти, возможно, вам лучше приобрести консоль Xbox Series S, продать ее и оставить контроллер себе. В итоге это может оказаться дешевле.

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