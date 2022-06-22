Студия Vicarious Visions, работавшая над Crash Bandicoot и Tony Hawk's Pro Skater, окончательно стала частью Blizzard 12 апреля

Франшиза Tony Hawk"s Pro Skater на протяжении десятилетий оставалась одной из лучших в жанре. Серия была возрождена в 2020 году с полным ремейком первых двух игр и имела большой успех. К сожалению, хотя команда Vicarious Visions, как говорят, работала над ремейком THPS 3+4, он был отменен после слияния студии с Blizzard.

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Во время недавней трансляции на канале twitch появился сам Тони Хоук, который рассказал, что после успеха 1+2 планировал сделать ремейк Tony hawk"s Pro Skater 3 и 4.

К сожалению, по словам Хоука, планы по созданию новой игры так и не были реализованы благодаря тому, что студия, создавшая THPS 1+2 (Vicarious Visions), была поглощена компанией Blizzard.

По сообщениям, после этого поглощения Activision все еще была заинтересована в создании новой игры и начала принимать предложения от других студий. К сожалению, по словам Хоука, ни одна из студий не смогла удовлетворить требования, что, по сути, привело к гибели проекта.

Учитывая успех первого ремейка и утверждение, что Vicarious Visions была единственной студией, способной удовлетворительно переделать 3-ю и 4-ю игры, возникает вопрос, почему Vicarious Visions вообще была поглощена Blizzard. С учетом того, что Microsoft собирается приобрести издателя, все возможно, однако на данный момент кажется, что франшиза Tony Hawk"s Pro Skater снова находится в спящем состоянии.

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