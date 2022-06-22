16-ядерный Intel Xeon W5-3433 семейства Fishhawk Falls замечен в SiSoftware

В настоящее время компания Intel работает над обновлением своей линейки HEDT с помощью новой серии процессоров Xeon. Следующее поколение чипов HEDT Xeon получило кодовое название "Fishhawk Falls", и теперь мы начинаем узнавать больше об их планируемых спецификациях. Недавно в базе данных бенчмарков появился грядущий Xeon W5-3433.

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Запись SiSoftware, найденная @momomo_us, показывает Intel Xeon W5-3433 с 16 ядрами и 32 потоками, что позволяет предположить, что он придет на смену чипу Xeon W-3335 "Ice Lake" с такой же конфигурацией ядер. Частота ядер составляет 2 ГГц, что вполне ожидаемо для раннего инженерного образца. Листинг также показывает, что процессор оснащен 32 МБ кэша L2 (16 x 2 МБ на ядро) и 45 МБ кэша L3.

Согласно слухам, Intel должна выпустить две новые серии Xeon: одну на базе Alder Lake и другую на базе Sapphire Rapids. Судя по спецификациям в этом листинге, данный чип относится к последней, поскольку каждое ядро поставляется с 2 МБ кэша L2 на ядро, в то время как чипы Alder Lake имеют 1, 25 МБ.

К сожалению, мы пока не знаем дату запуска чипов Xeon нового поколения от Intel. Последние дорожные карты указывают на 2 квартал 2022 года, так что мы должны узнать больше в течение лета.

Собираетесь ли вы обновить рабочую станцию в этом году? Будете ли вы ждать новых процессоров HEDT от Intel?

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