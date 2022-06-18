Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Новый монитор DualUp от LG имеет соотношение сторон 16:18
В LG выпустили новый монитор с необычным соотношением сторон
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

Большинство потребительских мониторов имеют классическое соотношение сторон 16:9, за редким исключением 16:10 или 4:3. Однако компания LG решила встряхнуть ситуацию, выпустив новый монитор DualUp - дисплей, предназначенный для творческих работников и разработчиков, с соотношением сторон 16:18.

реклама

28-дюймовая панель Nano IPS с разрешением 2560×2880 и временем отклика 5 мс (G2G) предоставляет пользователям площадь экрана, эквивалентную двум 21,5-дюймовым мониторам, занимая при этом место на столе только одного. Монитор даже имеет функцию вертикального просмотра, разделяющую экран пополам.

Коэффициент контрастности типичен для IPS-панелей и составляет 1000:1, а яркость достигает 300 нит. Благодаря этому мониторы охватывают до 98% цветового охвата DCI-P3. Среди других функций - поддержка HDR10, режим Reader, технология отсутствия мерцания, стабилизатор черного, режим низкого уровня синего света, встроенный KVM-переключатель, PBP и автояркость. Кроме того, монитор поставляется с заводской калибровкой и может использовать Dynamic Action Sync для уменьшения задержки ввода и Super Resolution+ для повышения резкости.

Входящая в комплект подставка Ergo использует зажим для фиксации на столе, освобождая пространство. Кроме того, она позволяет пользователям свободно перемещать, вращать, поворачивать и наклонять монитор. Доступные порты подключения включают 2x HDMI, 1x DP 1.4, 2x USB-A 3.0, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-C с поддержкой режима DP alt. и мощностью 90 Вт. Новый монитор LG DualUp уже доступен по цене $699.

анонсы и реклама
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#dualup
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
26
Майнинг на видеокартах стал невыгодным – 2-я по прибыльности криптовалюта исчерпала запасы монет
7
Магазины РФ скинули цены на процессоры – Ryzen 9 5950X на 23 000р дешевле рекомендованной стоимости
12
Разработчики DUSK анонсировали классическую ролевую игру, до неприличия похожую на первые Fallout
8
Coca-Cola уходит из РФ – на этот раз окончательно и насовсем
68
Россиянин выиграл иск к Sony из-за отключения PlayStation Store
22
В России снизят льготную ипотеку до 7% по предложению Владимира Путина
31
Магазины РФ скинули цены на процессоры AMD – Ryzen 9 5900X на 14 000р ниже рекомендованной стоимости
6
Видеокарты в магазинах РФ становятся доступнее – Radeon RX 6800 скинула 47% за месяц
17
Майнеры массово распродают фермы с видеокартами, а цены в магазинах ЕС уже ниже рекомендованных
13
Ethereum упал ниже отметки 1,000 долларов уничтожив доходность майнеров
80
На Авито появились дешевые видеокарты после майнинга: RTX 3090 за 100 тыс. рублей
25
Цены на видеокарты в РФ снижаются на фоне падения курса Эфира и возможного прихода криптозимы
11
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – скидки на флагманы доходят до 100 000 рублей
29
Авторы Call of Duty рассказали, как античит Ricochet позволяет «поиздеваться» над читерами
6
Обновление KB5014697 для Windows 10 и 11 ломает точки доступа Wi-Fi
5
Knights of the Old Republic 2 получит DLC Restored Content в этом году
2
Samsung в России блокирует активацию смартфонов, ввезённых по «параллельному импорту»
22
В стартовой линейке AMD Ryzen 7000 могут представить четыре модели с флагманом стоимостью до 900 USD
4
К Илону Маску, SpaceX и Tesla подали иск на 258 миллиардов долларов США из-за криптовалюты Dogecoin
12

Популярные статьи

Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
102
Как действовать в случае поломки видеокарты, находящейся на гарантии
11
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7
Полицейское кино: Эдди Мёрфи возвращается в Беверли-Хиллз
9
Высокая цена за компактность и неизбежные компромиссы - выбираем ITX корпус
80
Kingston KVR29N21D8/32: Разгоняю 64GB ОЗУ на системах AMD (AM4, B450) / Intel (LGA1200, B560)
15
Запоздалый мини-отзыв Amazon Kindle Paperwhite 2015 - верный спутник на долгие годы
49
«Черепаховый» Нью-Йорк: Месть Шреддера. Новая игра по Черепашкам-ниндзя
6
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 3
+
10 увлекательных казуальных и логических игр для наших родителей
+

Сейчас обсуждают

Max Nikolaev
17:08
RN10pro и PocoX3pro. на обоих после обновления до miui 13 резко упала производительность. да так, что впервые задумался о кастомной прошивке смарта
20 смартфонов Xiaomi не получат прошивку MIUI 13.5
neSaint
17:03
Ну сейчас побреют кредитных миллионеров - дальше посчитать оставшихся - ввести налог - чуть позже запрет или повышенный котнроль из-за попыток обхода санкций с помощью битка = очередное падение ) Ц...
TSMC существенно расширит производственные мощности, позволяющие выпускать процессоры AMD с памятью 3D V-Cache
Zorro
17:02
Скоро майнеры карты свой будут менять на тарелку супа.
Ethereum упал ниже отметки 1,000 долларов уничтожив доходность майнеров
k@mikadze
17:02
"те, кто успел вложиться в оборудование в самом начале "криптовалютной лихорадки", получили огромную прибыль" Мало успеть вложиться, нужно ещё успеть продать. А судя по форумам, влошившиеся в железо о...
За 2 года майнеры ethereum потратили на видеокарты более 15 миллиардов долларов
Lathean
17:01
Падай, родной, падай ниже. Чем хуже, тем лучше. )))
Ethereum упал ниже отметки 1,000 долларов уничтожив доходность майнеров
Руслан
16:59
Теперь пусть онанируют на них.
За 2 года майнеры ethereum потратили на видеокарты более 15 миллиардов долларов
Allexa
16:57
Всё работает, ща тока пробовал, без впн.
Россияне сообщают о невозможности загрузки Windows 10 с официального сайта Microsoft
Я - Константин
16:52
вы ещё и впн пользуете ... ну вы лучше сообщите сразу данные своих карточек ...
Россияне сообщают о невозможности загрузки Windows 10 с официального сайта Microsoft
lеad
16:52
Закупаемся на низах на все и туземун
Инсайдер назвал предполагаемые лимиты энергопотребления GPU видеокарт GeForce RTX 40
Я - Константин
16:51
Как сношалка в 404 работает ? Норм ? В Сирии ? Аль-Танф с американами прилетело ... понравилось ... Цены то как в ейропке и омеригании не сношают ? Сильней сношать ? Можем без вазелина ...
Россияне сообщают о невозможности загрузки Windows 10 с официального сайта Microsoft
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем