В LG выпустили новый монитор с необычным соотношением сторон

Большинство потребительских мониторов имеют классическое соотношение сторон 16:9, за редким исключением 16:10 или 4:3. Однако компания LG решила встряхнуть ситуацию, выпустив новый монитор DualUp - дисплей, предназначенный для творческих работников и разработчиков, с соотношением сторон 16:18.

реклама

28-дюймовая панель Nano IPS с разрешением 2560×2880 и временем отклика 5 мс (G2G) предоставляет пользователям площадь экрана, эквивалентную двум 21,5-дюймовым мониторам, занимая при этом место на столе только одного. Монитор даже имеет функцию вертикального просмотра, разделяющую экран пополам.

Коэффициент контрастности типичен для IPS-панелей и составляет 1000:1, а яркость достигает 300 нит. Благодаря этому мониторы охватывают до 98% цветового охвата DCI-P3. Среди других функций - поддержка HDR10, режим Reader, технология отсутствия мерцания, стабилизатор черного, режим низкого уровня синего света, встроенный KVM-переключатель, PBP и автояркость. Кроме того, монитор поставляется с заводской калибровкой и может использовать Dynamic Action Sync для уменьшения задержки ввода и Super Resolution+ для повышения резкости.

Входящая в комплект подставка Ergo использует зажим для фиксации на столе, освобождая пространство. Кроме того, она позволяет пользователям свободно перемещать, вращать, поворачивать и наклонять монитор. Доступные порты подключения включают 2x HDMI, 1x DP 1.4, 2x USB-A 3.0, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-C с поддержкой режима DP alt. и мощностью 90 Вт. Новый монитор LG DualUp уже доступен по цене $699.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming



