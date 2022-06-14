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Появились тесты 24-ядерного процессора Intel Raptor Lake Core i9-13900
В базе данных бенчмарка SiSoftware Sandra появилась информация о процессоре Core i9-13900 поколения Raptor Lake.
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Ожидается, что компания Intel выпустит процессоры нового поколения "Raptor Lake" в конце этого года, и утечки уже начали появляться в сети. Недавно некто, имеющий, судя по всему, инженерный образец Core i9-13900, начал тестировать чип: в базе данных SiSoftware Sandra появилось несколько записей о бенчмарках.

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Согласно SiSoftware, Intel Core i9-13900 - это 24-ядерный процессор (32 потока) с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами. Основанные на техпроцессе Intel 7+, эти процессоры будут поставляться с на 20% большим объемом кэша L3 и более чем в два раза большим объемом кэша L2, чем процессор Core i9-12900. Кроме того, чипы Raptor Lake будут поддерживать память DDR5-5600 и иметь такой же показатель TDP, как и процессоры Alder Lake.

Чип Raptor Lake, работающий на частоте 3, 7 ГГц на P-ядрах и 2, 76 ГГц на E-ядрах, обошел аналог Alder Lake во всех тестах, кроме теста SIMD. В тестах ALU/FPU процессор Core 13-го поколения обошел всех остальных претендентов, набрав от 9% до 29% больше, чем второй лучший, Ryzen 9 5900X. По сравнению с Core i9-12900, процессор Raptor Lake оказался на 33-50% быстрее в этом наборе тестов.

Ожидается, что Intel выпустит первую партию процессоров Raptor Lake в 4 квартале 2022 года. Цена официально не раскрывается, но слухи утверждают, что она будет немного выше, чем у Alder Lake.

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#core i9-13900
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