В базе данных бенчмарка SiSoftware Sandra появилась информация о процессоре Core i9-13900 поколения Raptor Lake.

Ожидается, что компания Intel выпустит процессоры нового поколения "Raptor Lake" в конце этого года, и утечки уже начали появляться в сети. Недавно некто, имеющий, судя по всему, инженерный образец Core i9-13900, начал тестировать чип: в базе данных SiSoftware Sandra появилось несколько записей о бенчмарках.

реклама

Согласно SiSoftware, Intel Core i9-13900 - это 24-ядерный процессор (32 потока) с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами. Основанные на техпроцессе Intel 7+, эти процессоры будут поставляться с на 20% большим объемом кэша L3 и более чем в два раза большим объемом кэша L2, чем процессор Core i9-12900. Кроме того, чипы Raptor Lake будут поддерживать память DDR5-5600 и иметь такой же показатель TDP, как и процессоры Alder Lake.

Чип Raptor Lake, работающий на частоте 3, 7 ГГц на P-ядрах и 2, 76 ГГц на E-ядрах, обошел аналог Alder Lake во всех тестах, кроме теста SIMD. В тестах ALU/FPU процессор Core 13-го поколения обошел всех остальных претендентов, набрав от 9% до 29% больше, чем второй лучший, Ryzen 9 5900X. По сравнению с Core i9-12900, процессор Raptor Lake оказался на 33-50% быстрее в этом наборе тестов.

Ожидается, что Intel выпустит первую партию процессоров Raptor Lake в 4 квартале 2022 года. Цена официально не раскрывается, но слухи утверждают, что она будет немного выше, чем у Alder Lake.

анонсы и реклама 3070 Ti за 80 с началом в Регарде Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр RTX 4000 в продаже за 100тр -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming