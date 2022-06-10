В этом году на ежегодном Дне финансового аналитика компания AMD представила несколько особенно важных обновлений. В ходе мероприятия AMD обновила дорожную карту Radeon и раскрыла новые подробности о грядущей архитектуре графических процессоров RDNA 3, а также анонсировала RDNA 4 к 2024 году.
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AMD утверждает, что архитектура RDNA 3 обеспечит 50-процентный рост производительности на ватт по сравнению с RDNA 2. Новая архитектура GPU также станет первой, в которой будет использоваться усовершенствованная упаковка чиплетов, новые вычислительные блоки, модернизированные Infinity Cache и другие оптимизации графического конвейера. RDNA 3 также перейдет с 7-нм на 5-нм технологический узел.
Первые видеокарты RDNA 3 будут выпущены позднее в этом году, но AMD пока не сообщает точную дату запуска. Однако AMD надеется на быстрый переход от RDNA 3 к RDNA 4.
Согласно обновленной дорожной карте, выход RDNA 4 запланирован на 2024 год с использованием "усовершенствованного узла". AMD подтвердила аналогичные сроки для своих процессоров Ryzen: Zen 4 появится в этом году, а Zen 5 - в 2024 году.
Говоря о процессорах, AMD также сообщила в своем пресс-релизе, что процессоры Zen 4 должны обеспечить прирост IPC на 8%-10% по сравнению с предыдущим поколением, а также 25% прирост производительности на ватт. Процессоры Zen 5 еще больше увеличат производительность на ватт и добавят новые оптимизации для повышения производительности ИИ и машинного обучения.