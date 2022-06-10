Процессоры Intel Core поколений Meteor Lake и Arrow Lake получат новый сокет

В недавнем докладе сообщалось, что Intel будет использовать 2551-контактный сокет для настольных Meteor Lake и Arrow Lake, однако новый слух говорит об обратном. Вместо этого 2551-контактное гнездо будет использоваться в ноутбуках, а для настольных чипов будет применяться новое гнездо LGA1851.

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Слухи исходят от Benchlife, который также подробно описал предполагаемый сокет LGA1851. Вопреки более ранним сообщениям, новый сокет не будет больше, чем сокеты LGA1700/1800, используемые чипами Alder Lake и Raptor Lake. Он будет иметь тот же размер (45×37, 5 мм), что означает, что пользователи смогут использовать совместимый с LGA1700/1800 кулер на чипах Meteor Lake или Arrow Lake.

Хотя они имеют одинаковые размеры, расстояние между IHS и материнской платой увеличится на 0,1 мм по сравнению с чипами Alder Lake/Raptor Lake, вероятно, из-за способа их упаковки. Кроме того, горячая точка чипа может находиться в другом месте, поскольку новые чипы, как показано, имеют процессорную матрицу и матрицу SoC. Если расположение горячей точки изменится, производители кулеров, возможно, будут вынуждены внести некоторые изменения.

Еще один интересный момент из этого отчета касается совместимости с материнскими платами. Несмотря на одинаковый размер с сокетами LGA1700/1800, чипы Meteor Lake и Arrow Lake не будут совместимы со старыми материнскими платами.

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