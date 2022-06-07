у Capcom есть еще больше анонсов на это лето

На прошлой неделе компания Capcom приняла активное участие в стриме Sony State of Play, подарив нам новые анонсы Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake и Street Fighter 6. Оказалось, что у Capcom есть еще больше анонсов на это лето, поэтому на следующей неделе издательство проведет собственное шоукейс.

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Объявлено, что шоукейс Capcom состоится 13 июня в 11 часов по тихоокеанскому времени и продлится около 35 минут. Как обычно, трансляция будет проходить на каналах Capcom Twitch и YouTube, а ряд стримеров и YouTubers будут повторно транслировать шоукейс со своими реакциями.

Во время шоу мы можем ожидать более глубокого погружения в ранее анонсированные игры, поэтому, возможно, не стоит ожидать Dragon"s Dogma 2. Вместо этого, скорее всего, мы получим дополнительную информацию о Resident Evil 4 Remake, будущем DLC для Resident Evil Village, а также некоторые подробности о Monster Hunter Rise: Sunbreak, поскольку дополнение выходит в конце этого месяца.

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