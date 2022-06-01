Помимо TSMC и собственных литейных заводов, у Intel может появиться новый источник производства чипов. Появилось новое сообщение о том, что "голубая" команда ведет переговоры с Samsung, поскольку в минувший понедельник состоялась встреча руководителей двух компаний.
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По данным The Korea Herald, Гелсингер отправился в Сеул, Корея, после посещения Всемирного экономического форума 2022 года в Давосе, Швейцария. Там генеральный директор Intel и Ли Чжэ Йонг, вице-председатель Samsung Electronics, имели возможность поговорить на неподтвержденные темы, что позволило некоторым предположить, что это может быть связано с использованием Intel литейных цехов Samsung для производства чипов.
На этой встрече, как сообщается, присутствовало много других руководителей Samsung, включая Кюнг Кье-Хюна, генерального директора Samsung, ответственного за бизнес по производству чипов, Ро Тхэ-Муна, руководителя мобильного подразделения Samsung, и других высокопоставленных менеджеров из различных отделов компании.
В настоящее время Intel производит чипы в своих литейных цехах и передает часть производства на аутсорсинг TSMC. Однако добавление в список поставщиков такого имени, как Samsung, стало бы отличным способом улучшить производство. В конце концов, корейская компания является вторым по величине литейным заводом в мире, уступая лишь TSMC.