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Genesis выпускает колонки Helium 800 BT 2.1 с ARGB-подсветкой

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На этой неделе компания Genesis расширяет линейку акустических систем Helium новыми колонками Genesis Helium 800 BT 2.1. Этот комплект колонок ARGB включает в себя две колонки, к которым прилагается специальный сабвуфер.

Genesis Helium 800 BT - это комплект колонок 2.1 с мощностью 60 Вт RMS и частотной характеристикой 100 Гц - 20 кГц. Комплект оснащен модулем Bluetooth, а также оптическим (Toslink) и RCA-входом, так что у вас есть множество вариантов подключения устройств. Имеется специальный пульт дистанционного управления, но на сабвуфере также есть панель с регуляторами громкости и низких частот, так что вы можете выполнять настройки своими руками прямо на сабвуфере.

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Вот технические характеристики колонок:

Технические характеристики:

Мощность RMS: 60 Вт (2 x 15 Вт + 30 Вт)

Частота: 100 Гц - 20 кГц

Связь с ПК: Кабель / Bluetooth

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Соединения:

Аудио: RCA, миниджек 3, 5 мм, Toslink

ARGB: USB, 3-контактный 5 В

Размер:

Сателлит: 180 x 110 x 113 мм

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Сабвуфер: 255 x 250 x 235 мм

Длина шнура:

Между колонками: 135 см

Сигнальный: 110 см

Мощность: 135 см

Комплект Genesis Helium 800 BT разработан таким образом, чтобы вписаться в игровую конфигурацию вашего ПК, даже ARGB светодиоды на колонках могут управляться любой материнской платой вашего ПК, которая поддерживает стандарты ASRock Polychrome, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion или Asus AuraSync.

Genesis Helium 800 BT можно приобрести уже в этом месяце по цене €109/$129.

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