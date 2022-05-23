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С появлением поколения памяти DDR5 компания AMD стремится внедрить ее поддержку. Согласно недавно обнаруженным патентным документам, одной из идей, которую AMD тестирует, является инструмент автоматического разгона памяти, который сделает получение более высоких скоростей более удобным для пользователей.

AMD подала патент 3 февраля и опубликовала его 19 мая. В патенте описывается приложение, которое будет разгонять оперативную память, тестируя стабильность модулей и сохраняя полученный профиль разгона локально. Такой инструмент сделает процесс разгона памяти намного проще и доступнее для пользователей, поскольку устранит связанные с ним догадки, пробы и ошибки, а также риск порчи модулей.

Сначала инструмент протестирует модуль, чтобы найти самую высокую стабильную частоту памяти. Затем он ищет наиболее агрессивные тайминги, основанные на частоте памяти, установленной в предыдущем тесте. Эти тесты включают код коррекции ошибок (ECC) для обнаружения битовых ошибок или альтернативные методы. Наконец, на основе результатов тестов создается локальный профиль. Эти профили могут использовать технологию AMD RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile)/EXPO (Extended Profiles for Overclocking).

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В патенте не говорится о том, как он будет регулировать напряжения, поэтому можно предположить, что инструмент не будет их изменять. Вместо этого он, вероятно, будет поддерживать напряжения SPD модулей и работать с ними.

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