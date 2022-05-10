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Приветствую друзья. Сегодня ко мне на обзор и тесты попал ноутбук Toshiba Qosmio X300-13P. Это игровой аппарат и топовой линейки Qosmio. Мощнее этого ноутбук тогда был такой же агрегат, но с двумя видеокартами, а не с одной как этот, и с четырехъядерным процессором, а не с двухъядерным как этот. Остальное все одинаковое. Конкретно этот ноутбук был слегка модернизирован – добавлена вторая планка памяти DDR3 на 4 GB и под систему второй SSD на 480 GB.

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Внешне ноутбук выглядит ярко, в нынешние времена таких красных ноутбуков не выпускают. Поверхности все глянцевые, кроме поддона. Глянцевая красная крышка, глянцевый экран, глянцевая клавиатура. В слоте ExpressCard спрятался мультимедийный пульт.

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Подсветки клавиатуры нет, по современным меркам это минус. Зато есть красная подсветка кнопки включения, группы дополнительных сенсорных клавиш над клавиатурой. Еще в правом и левом верхнем углу светятся красным по три диода. И еще красная полоска светится над тачпадом.

За звук отвечают динамики harman/kardon, о чем свидетельствует надпись у правого верхнего динамика. Всего в корпусе со стороны клавиатуры по углам разбросаны 4 динамика. Снизу установлены еще три басистых динамика.

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Корпус очень толстый, 43 мм спереди и 62 сзади. Внутрь можно установить два накопителя 2,5”, они располагаются друг над другом. Есть 2 слота памяти стандарта DDR3. Максимум поддерживается 8 Гб. Еще есть привод для оптических дисков, расположен он необычно – выезжает прямо на пользователя. Справа есть колесико, регулирующее громкость. Такое редко встречается даже сейчас, и это очень удобно.

Посмотрим, что внутри нашего ноутбука.

ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T9600, 2800 MHz (10.5 x 267)

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Системная плата Toshiba Qosmio X300

Чипсет системной платы Intel Cantiga PM45

Системная память 8156 МБ (DDR3 SDRAM)

Видеоадаптер GeForce 9800M GTX (1 ГБ)

Монитор LG Philips LP171WP4-TLN1 [17.1" LCD]

Звуковой адаптер Realtek ALC272 @ Intel 82801IB ICH9

Дисковый накопитель Corsair Force 3 SSD (SATA-III)

Дисковый накопитель TOSHIBA MK3276GSX (320 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)

Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N

Сетевой адаптер Intel(R) WiFi Link 5100 ABG

Синтетические тесты проводились в двух системах – Windows 7 32 бит, установленная на родной HDD, и Windows 11 Pro 64 бит, установленная на SSD. В большинстве тестов Windows 7 показала лучший результат, на том же железе. Но результаты Windows 11 не на много хуже, а иногда значительно лучше. Кроме того, на Windows 7 уже не работает многий софт, и со временем все меньше программ смогут запускаться на этой старой системе, так что выбор в пользу Windows 11 безальтернативный.

Windows 11 прекрасно работает на этом ноутбуке, скачивает обновления и драйвера для всех устройств. Единственная проблема оказалась с видеодрайвером 342.01, который система скачала сама – с ним 3Дмарки не находили видеокарту. Пришлось скачать полный драйвер той же версии с сайта Nvidia, и все пошло как по маслу. Этот видеодрайвер последний для видеокарты GeForce 9800M GTX.

Сводные результаты тестов можно увидеть в таблице. В большинстве случаев Windows 11 показывает худшие на несколько процентов результаты. Очевидно, нагрузка операционной системы на процессор выше. Но есть некоторые тесты, где новая ОС вырывается очень далеко вперед. Например, в тесте процессора CPU SHA3 результат получается на 30% лучше. А скорость записи на SSD в тесте RND4K Q1T1 Write на 24% быстрее. Примечателен тест 3DMark Vantage. Процессор получил на 26% меньше очков, при этом видеокарта показала результат на 6% лучше.

Ноутбук был протестирован в 21 игре. Игры выбирались примерно того же года выпуска, что и сам ноутбук. Бессмысленно пытаться запускать на нем современные игры, в более старые можно для ностальгии. Все игры запускались в родном разрешении 1440х900. Настройки каждой игры можно увидеть на фотографиях, на которых запечатлен экран ноутбука. Также на фото видно как выглядит каждая игра на указанных настройках и какое количество кадров она выдает.

Battlefield - Bad Company 2 2010 года. На средне-низких настройках получаем стабильные 60 кадров, играть комфортно.

Bionic Commando 2009 года. Настроить кроме разрешения ничего нельзя. Стабильные 60 кадров.

Bulletstorm 2011 года. На низких настройках получаем 60 кадров, играть комфортно.

Crysis 2007 года. На средне-низких настройках получаем около 30 кадров, играть не так комфортно, как на 60, но терпимо.

Crysis Warhead 2008 года. На сбалансированных настройках получаем чуть выше 30 кадров, играть можно.

Deadfall Adventures 2013 года. На средних настройках получаем выше 50 кадров, играть комфортно.

Enslaved - Odyssey to the West 2010 года. На низких настройках получаем стабильные 60 кадров.

Grand Theft Auto IV - The Complete Edition 2008 года. Максимально низкие настройки, получаем почти 30 кадров, с просадками в динамичных сценах. Играть не очень комфортно, но можно. Эта игра тяжело дается ноутбуку, тяжелее, чем Crysis.

Homefront - Ultimate Edition 2011 года. Средние настройки, ФПС стабильно выше 50, играть комфортно.

Hour of Victory 2008 года. Кроме разрешения настроить ничего нельзя. Получаем стабильные 60 кадров.

James Cameron`s Avatar - The Game 2009 года. Очень нетребовательная игра, все настройки на ультравысоких. Получаем выше 40 кадров, играть комфортно.

Just Cause 2006 года. Эту игру ноутбук щелкает как орешки. Все настройки на максимум, получаем стабильно выше 100 кадров. Родное разрешение для ноутбука можно выставить только в ini файле.

Just Cause 2 2010 года. Сбалансированные настройки, получаем стабильные 60 кадров.

Mafia II 2010 года. Сбалансированные настройки, получаем стабильные 50 кадров.

Medal of Honor Airborne 2007 года. Ставим все на максимум, получаем стабильные 70-80 кадров, игра не требовательна к железу.

Metro 2033 2010 года. Все что можно на минимум. Игра тяжело дается ноутбуку, еще хуже, чем GTA 4. В коридорных локациях получаем 30 кадров, на улице могут быть просадки до 10. При желании, пройти можно.

Rise of the Argonauts 2008 года. Можно настроить только разрешение. Получаем стабильные 60 кадров.

Singularity 2010 года. Не требовательная игра, настроек качества нет, можно лишь отключить эффекты. Получаем стабильные 60 кадров.

The Saboteur 2009 года. Средние настройки. Еще одна игра, которая тяжело дается ноутбуку, но чуть легче, чем GTA 4. На улице fps около 30, в помещениях выше 40. Пройти можно.

Turning Point - Fall of Liberty 2008 года. Настроить в игре нечего, разрешение устанавливается в файле ini. Получаем стабильные 60 кадров.

Wolfenstein 2009 года. На сбалансированных настройках получаем стабильные 60 кадров.

По итогам тестов можно сделать вывод, что ноутбук отлично справляется с играми, вышедшими примерно в тоже время с ним, или ранее. Тот факт, что на нем отлично работает Windows 11 говорит о том, что как офисная машина он еще прослужит многие годы, и позволит поиграть в старую добрую классику.

Еще больше фотографий и результатов тестов этого ноутбука вы можете увидеть в видео.



