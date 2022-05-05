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Razer Blade 15 представляет OLED-дисплей ноутбука с частотой 240 Гц

Razer — компания, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования
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В конце этого года компания Razer представит OLED QHD дисплей (2560 x 1440 пикселей, 100% DCI-P3) с частотой обновления 240 Гц в серии ноутбуков Blade 15. По словам Razer, это первый в мире ноутбук с 15, 6-дюймовым OLED-дисплеем с быстрым обновлением 2560 x 1440 пикселей.

15-дюймовая OLED-модель от Razer имеет UHD-экран с максимальной частотой обновления 60 Гц. OLED-экран нового устройства соответствует предыдущим 1440p IPS-вариантам с максимальной частотой обновления 240 Гц. Кроме того, компания обещает время реакции 1 мс для быстро развивающихся игр или видео с высокой частотой кадров. Экран OLED обладает глубоким черным цветом и ослепительной белизной до 400 нит. Новая OLED-панель имеет 100% цветовой диапазон DCI-P3. Протестированная нами 1440p IPS-модель имела максимальную яркость 232 нит, но цветовой охват DCI-P3 составлял 87, 1%. На борту находятся процессор Intel Alder Lake Core i9-12900H, графический процессор Nvidia RTX 3070 Ti и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. "Алюминиевое шасси, изготовленное на станках с ЧПУ, и вырезанные лазером решетки динамиков", - подтвердили в Razer.

Пока что он не представлен в Интернете. По данным Razer и одобренных продавцов, он будет доступен не раньше 4 квартала текущего года. В розницу QHD OLED-дисплей будет стоить 3499, 99 долларов США.

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Технические характеристики модели Razer Blade 15 OLED QHD 240Hz

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