Steam Deck — это портативный игровой компьютер, разработанный Valve Corporation

26 апреля компания Valve выпустила обновление для Steam Deck, своей собственной небольшой игровой консоли. Обновление, датированное тем же днем, включает в себя обновления клиента Steam Deck, операционной системы и прошивки консоли.

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Обновление клиента включает девять обновлений, в том числе добавление экрана блокировки, 21 языка и локализованных клавиатур, поддержку многооконности и повышение производительности для игроков, использующих очень большие библиотеки игр.

Операционная система консоли была обновлена по 13 пунктам, включая улучшения стабильности. Примечательным в этом обновлении является неожиданное добавление поддержки fTPM в BIOS, а это нововведение позволяет установить Windows 11. Ранее устройством поддерживалась только Windows 10, а Windows 11 находилась в стадии подготовки.

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