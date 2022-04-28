Samsung Group — южнокорейская группа компаний

Компания Samsung объявила о выпуске новой модели портативного твердотельного накопителя T7 Shield. Этот продукт относится к серии T портативных твердотельных накопителей, ориентированных на профессиональных пользователей, которые часто работают с большими объемами данных, в основном на создателей контента и фотографов, и отличается превосходной ударопрочностью, водо- и пылезащищенностью, функциями аппаратного шифрования, а также высокой скоростью передачи данных. Емкость изделия составляет 2 ТБ.

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Интерфейс подключения - USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen2 и встроенным SSD-накопителем, совместимым с PCIe/NVMe. Скорость передачи данных до 1050 МБ/с при чтении и 1000 МБ/с при записи эквивалентна уже выпущенной серии T7, что делает его идеальным высокопроизводительным портативным SSD. В линейку входят две модели емкостью 1 ТБ и 2 ТБ.

Хотя технические характеристики портативного твердотельного накопителя практически не изменились по сравнению с предыдущими моделями, наиболее отличительной особенностью T7 Shield является его превосходная прочность, превосходящая показатели предыдущих моделей.

Глядя на корпус T7 Shield, можно заметить, что почти вся поверхность покрыта чуть более толстой резиной. Это делает его более устойчивым к внешним потрясениям. Если предыдущие модели были достаточно прочными, чтобы выдержать падение с высоты до 2 м, то ударопрочность T7 Shield была значительно увеличена - до 3 м.

Кроме того, T7 Shield является водо- и пылезащищенным по стандарту IP65, что означает, что пыль не может проникнуть внутрь, а струи воды со всех сторон не оказывают пагубного воздействия. Он не обладает отличной водонепроницаемостью, чтобы выдержать погружение в воду, но при попадании под дождь на открытом воздухе проблем не возникнет.

Таким образом, главной особенностью T7 Shield является возможность использования в более суровых условиях благодаря ударопрочности, а также водо- и пылезащищенности. Это делает его безопасным для использования даже при частой работе на открытом воздухе.

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