В начале этого месяца Sega официально анонсировала Sonic Origins - новую коллекцию ремастеров, охватывающую все игры, от оригинального Sonic the Hedgehog до Sonic CD. Игра уже вызвала некоторые споры из-за планов DLC на первый день и бонусов за предзаказ. Теперь к этому добавилось то, что Sega объявила о планах исключить из списка старые игры Sonic, чтобы новые покупатели были вынуждены приобретать новые ремастеры.
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На этой неделе Sega объявила о том, что планирует снять с продажи Sonic the Hedgehog 1, 2 и 3, а также Sonic & Knuckles и Sonic CD со всех цифровых магазинов, включая Xbox, PlayStation и различные торговые площадки для ПК. Единственной платформой, которая не будет затронута, является Nintendo Switch, где Sonic the Hedgehog 1 и 2 останутся доступны в рамках Sega Ages и через Nintendo Switch Online.
Оригинальные игры Sonic будут сняты с продажи 20 мая, поэтому у вас еще есть время, чтобы забрать их, если вы предпочитаете оставить оригинальные игры и не переходить к новому ремастеру Sonic Origins.