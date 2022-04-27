В ремастере Sonic Origins собраны самые знаменитые игры из детства: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD!

В начале этого месяца Sega официально анонсировала Sonic Origins - новую коллекцию ремастеров, охватывающую все игры, от оригинального Sonic the Hedgehog до Sonic CD. Игра уже вызвала некоторые споры из-за планов DLC на первый день и бонусов за предзаказ. Теперь к этому добавилось то, что Sega объявила о планах исключить из списка старые игры Sonic, чтобы новые покупатели были вынуждены приобретать новые ремастеры.

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На этой неделе Sega объявила о том, что планирует снять с продажи Sonic the Hedgehog 1, 2 и 3, а также Sonic & Knuckles и Sonic CD со всех цифровых магазинов, включая Xbox, PlayStation и различные торговые площадки для ПК. Единственной платформой, которая не будет затронута, является Nintendo Switch, где Sonic the Hedgehog 1 и 2 останутся доступны в рамках Sega Ages и через Nintendo Switch Online.

Оригинальные игры Sonic будут сняты с продажи 20 мая, поэтому у вас еще есть время, чтобы забрать их, если вы предпочитаете оставить оригинальные игры и не переходить к новому ремастеру Sonic Origins.

Sonic Origins выйдет 23 июня для ПК, а также консолей текущего и прошлого поколения. В каждой игре будет совершенно новая анимация открытия и окончания, новая графика и режимы игры на выбор. Однако часть контента будет заперта за DLC - даже покупка самого дорогого издания игры не включает в себя все DLC-пакеты.

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