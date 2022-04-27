Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Sega изымает из продажи классические игры про Соника в преддверии выхода Sonic Origins
В ремастере Sonic Origins собраны самые знаменитые игры из детства: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD!
анонсы и реклама
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
3060 Gigabyte задешево в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
<b>RTX 3060 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 100 тр
ASUS RTX 3060 за копейки, по цене 3050

В начале этого месяца Sega официально анонсировала Sonic Origins - новую коллекцию ремастеров, охватывающую все игры, от оригинального Sonic the Hedgehog до Sonic CD. Игра уже вызвала некоторые споры из-за планов DLC на первый день и бонусов за предзаказ. Теперь к этому добавилось то, что Sega объявила о планах исключить из списка старые игры Sonic, чтобы новые покупатели были вынуждены приобретать новые ремастеры.

реклама

На этой неделе Sega объявила о том, что планирует снять с продажи Sonic the Hedgehog 1, 2 и 3, а также Sonic & Knuckles и Sonic CD со всех цифровых магазинов, включая Xbox, PlayStation и различные торговые площадки для ПК. Единственной платформой, которая не будет затронута, является Nintendo Switch, где Sonic the Hedgehog 1 и 2 останутся доступны в рамках Sega Ages и через Nintendo Switch Online.

Оригинальные игры Sonic будут сняты с продажи 20 мая, поэтому у вас еще есть время, чтобы забрать их, если вы предпочитаете оставить оригинальные игры и не переходить к новому ремастеру Sonic Origins.

Sonic Origins выйдет 23 июня для ПК, а также консолей текущего и прошлого поколения. В каждой игре будет совершенно новая анимация открытия и окончания, новая графика и режимы игры на выбор. Однако часть контента будет заперта за DLC - даже покупка самого дорогого издания игры не включает в себя все DLC-пакеты.
анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#sonic origins
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Sonic Origins выйдет на консолях и ПК в июне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3080 подешевела на 200 000р
41
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают идти вниз – Radeon RX 6700 XT скинула 112 000 рублей
25
Зарубежные заказчики массово отказываются от российских айтишников под предлогом санкций
61
Американская компания вынуждена продать своё оборудование для добычи Биткоинов в РФ на $30 млн
4
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ становится прибыльным – инвестиции окупятся за 18 месяцев
10
Цены на процессоры в РФ снижаются на фоне стабильного рубля – Ryzen 9 5900X подешевел до 44 000р
19
Российские компании массового регистрируют бренды-конкуренты Coсa-Cola
13
Укрепление рубля моментально отразилось в магазинах электроники
22
ЮНЕП: Добавьте к мировому кризису еще одну проблему - на планете заканчивается песок
31
BIOSTAR представила майнинговую установку iMiner 660MX8D2 с хешрейтом ETH в 248 MH/s
1
Разработку действительно уникального российского аналога Google Play возглавила группа компаний VK
6
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
129
Tesla оснастила половину новых автомобилей без кобальтовыми LFP-батареями
5
Bethesda выпустила в Steam три бесплатные игры, включая дилогию классических The Elder Scrolls
+
DeepCool выпустила универсальный воздушный процессорный кулер AK400
2
В магазины РФ завезли RTX 3090 Ti - цены удивляют
4
Франшиза Call of Duty переживает сильную потерю игроков
3
Геймерские процессоры в РФ становятся доступнее – Ryzen 7 5800X на 7000р ниже рекомендованной цены
11
Состоялась глобальная презентация Poco F4 GT на базе Qualcomm Snapdragon Gen 1
+
CERN: Спустя 3 года работы в автономном режиме БАК установил новый мировой рекорд
1

Популярные статьи

Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
29
Intelis горелка-насадка газовая: Как прошивка планшета превратилась в обзор горелки
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
24
Обзор ламинатора Cactus CS-LAB-A4400
6
Правильно ищем криптовалюту с потенциалом роста
7
О болезнях, которые переносят комары и клещи, и о том, как можно использовать насекомых на пользу человечеству
4
Обзор защищенного внешнего жесткого диска Silicon Power Armor A66 1 TB
8

Сейчас обсуждают

Ivol
00:05
Уже 1,5 мульта, интересно какой рекорд твиче.
Overwatch резко стала самой популярной игрой на Twitch
N1ghtwish
00:01
Ты еще и слепой что ли? Прочитай, что чушкан сверху высрал: "На Польшу ещё бы сбросить чего-нибудь потяжелее". Дебилоид не понимает, что, как только упадет что-то тяжелое на польшу, через 10минут Росс...
«Шантаж и рэкет» - так Премьер-Министр Болгарии отреагировал на прекращение поставок газа из РФ
Зю
23:59
До получения и проверки процессора кинуть продавца можешь только ты
Геймерские процессоры в РФ становятся доступнее – Ryzen 7 5800X на 7000р ниже рекомендованной цены
N1ghtwish
23:50
"Восьми полосную дорогу строить в китай" https://iz.ru/1323599/2022-04-20/kitai-zapustil-novyi-gruzovoi-zhd-marshrut-v-germaniiu-v-obkhod-rossii
«Шантаж и рэкет» - так Премьер-Министр Болгарии отреагировал на прекращение поставок газа из РФ
NV VLD
23:47
пятисотая новость на сайте! eat sleep overclock
Sega изымает из продажи классические игры про Соника в преддверии выхода Sonic Origins
NONsens
23:46
На этот счёт вопросов нет
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
kr16
23:41
Максимальная длина недорогих кабелей для DP - 5м, алиэкспешные работают. Из этого стоит исходить. А вот если 5м не хватит чтоб вынести в коридор - 6й метр будет стоить уже дороже всего компьютера, ес...
Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
Y-Dr. Now
23:39
Режим орды в думе эксклюзив магазина bethesda? Не помню чтобы кто-то хоть раз подобное говорил. А я фанат серии Doom и предзаказывал и Doom 2016 и eternal и читал каждую новость на сайте slayersclub. ...
Bethesda объявила о запуске программы переноса данных из Bethesda.net в Steam
saf-saf
23:39
По твоему узколобию - тебя родила макака.... Ты серьезно думаешь, что НАТО так "переживает" из-за хохлов? Что пендосы и гейропейцы готовы развязать 3-ю мировую из-за Окраины?
«Шантаж и рэкет» - так Премьер-Министр Болгарии отреагировал на прекращение поставок газа из РФ
Евгений Новиков
23:39
Nike выпустила NFT-кроссовки за более чем 100 тыс. долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем