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Классическая Half-Life получила пакет текстур HD, улучшенных искусственным интеллектом
Моддер "y2keeth" выпустил совершенно новый пакет HD текстур
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Моддер "y2keeth" выпустил совершенно новый пакет HD текстур, улучшенных искусственным интеллектом для классического шутера от Valve, Half-Life. Этот мод повышает качество текстур для объектов и 3D-моделей/персонажей в четыре раза.

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Как и практически все HD-пакеты текстур, этот мод сохраняет художественный стиль ванильной игры. Поэтому этот мод настоятельно рекомендуется всем фанатам Half-Life.

Оригинальная Half-Life вышла в 1998 году, поэтому не следует ожидать next-gen графики, поскольку этот мод лишь улучшает текстуры игры. Она по-прежнему будет выглядеть устаревшей (по крайней мере, по сегодняшним стандартам). Однако вы сможете еще больше улучшить ее визуальное оформление, используя трассировку лучей Reshade.

Лучший способ переиграть Half-Life сейчас - это Black Mesa. Black Mesa - это, по сути, ремейк этой классической FPS, который в настоящее время доступен на Steam.

Но в любом случае, желающие могут скачать Half-Life Hidef отсюда. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов, демонстрирующих улучшенные текстуры.

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#half-life
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