Этот экран является первым 31,5-дюймовым монитором с разрешением 4K под брендом MOBIUZ, который поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц для плавного отображения динамичного игрового контента. Монитор поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 600 для естественного и реалистичного отображения яркости. Дисплей также оснащен самым современным интерфейсом HDMI 2.1 для обеспечения производительности в разрешении 4K с частотой 120 Гц для новейших домашних игровых консолей.

Кроме того, сам дисплей оснащен микрофоном с искусственным шумоподавлением. Так что можно будет обойтись без отдельного микрофона, что будет удобно для всяких блогеров, тиктокеров и стримеров. "Шумодав" устраняет шум от мыши и механической клавиатуры, поддерживая плавное общение в играх, где используется голосовой чат.