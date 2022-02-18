Компания BenQ 25 февраля выпустит игровой монитор EX3210U MOBIUZ
Этот экран является первым 31,5-дюймовым монитором с разрешением 4K под брендом MOBIUZ, который поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц для плавного отображения динамичного игрового контента. Монитор поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 600 для естественного и реалистичного отображения яркости. Дисплей также оснащен самым современным интерфейсом HDMI 2.1 для обеспечения производительности в разрешении 4K с частотой 120 Гц для новейших домашних игровых консолей.
Кроме того, сам дисплей оснащен микрофоном с искусственным шумоподавлением. Так что можно будет обойтись без отдельного микрофона, что будет удобно для всяких блогеров, тиктокеров и стримеров. "Шумодав" устраняет шум от мыши и механической клавиатуры, поддерживая плавное общение в играх, где используется голосовой чат.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила