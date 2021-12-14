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Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция

Сделать свою сборку Windows 11 могут не только лишь все, каждый может это сделать
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Совсем недавно тут была статья от товарища Nike3G, повествующая об ужасах кастомных сборок Windows. Я полностью согласен с тем, что ставить неизвестно чью сборку на свой ПК – это плохая идея. Но и с выводами автора статьи я не согласен, что надо устанавливать чистую сборку. Есть вариант поинтереснее.

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Сегодня я расскажу, как сделать свою сборку Windows 11. Может возникнуть вопрос – а зачем вообще делать сборку, не лучше ли установить оригинальный образ или взять чужую сборку. У этих двух вариантов есть недостатки. Если вы ставите голую оригинальную Windows, то там все придется настраивать, устанавливать все обновления, ваши любимые программы, настраивать интерфейс. Если вы установите свою сборку, то сразу после установки вы получите настроенную под себя систему и сможете приступить к работе. Установка своей сборки будет занимать значительно меньше времени, и, кроме того, сразу после установки можно работать в системе, а не заниматься долгой и нудной установкой и настройкой программ. 

Почему лучше сделать сборку самому, а не скачать уже готовую. Чужие сборки таят много опасностей. Вы не можете быть уверены, как именно была изменена сборка, какие программы и процессы были внедрены, а какие были удалены. Возможно, в такой сборке встроен троян, или шпион, или майнер, который будет добывать криптовалюту на вашем компьютере. А может так случиться, что горе-сборщик удалил какие-то важные компоненты и службы, и у вас такая сборка в один прекрасный момент откажется работать. Кроме того, не факт, что вам понравится то, как настроил систему сборщик, и вам все равно придется перенастраивать интерфейс под себя.

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Описанный мной метод не уникальный и не единственный, но один из многих вариантов. Главное то, что я покажу неподготовленному читателю, что это в принципе возможно – сделать свою сборку, было бы желание.

Скачать оригинальный образ нужно на официальном сайте - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11

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Выбираете нужный язык и скачиваете. Далее нам понадобится виртуальная машина, в которой мы будем все устанавливать и настраивать. Я советую использовать бесплатную VirtualBox. Скачивайте ее с официального сайта - https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Там же можно скачать пакет расширений, но он нам не понадобится при создании собственной сборки.

Устанавливаете VirtualBox, создаете виртуальный компьютер. Выделяете виртуальной машине ресурсов исходя из мощности вашего реального компьютера, на котором установлена виртуальная машина. Не менее 2 ядер процессора, не менее 4 гигабайт оперативной памяти, не менее 50 гигабайт для виртуального системного диска.

Заходите в настройки машины, и в виртуальный привод вставляете скачанный iso образ.

 

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Запускаете виртуальную машину и устанавливаете операционную систему. Если у вас старый ПК, то вы получите сообщение об ошибке.

 

Кстати, еще одно преимущество нашего образа, который мы сейчас создаем – он не будет никогда выдавать такую ошибку и будет устанавливаться на любой компьютер.

Что делать? Возвращаетесь на начальный экран установки, нажимаете кнопки Shift+F10, появится командная строка. В ней пишете regedit.

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Идете в раздел «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup» и создаете там новый раздел «LabConfig»

 

В этом разделе надо создать три параметра типа DWORD (32 бита) с названиями: BypassTPMCheck, BypassSecureBootCheck, BypassRAMCheck, и каждому из них присвоить значение 1.

 

После закрываете редактор реестра и командную строку, и установка продолжится без ошибок.

 

Во время начальной настройки системы, если у вас нет учетной записи Microsoft, можно выбрать автономную учетную запись.

 

Итак, наша система установлена. Можно узнать версию системы – нажмите комбинацию клавиш Win+R, введите команду winver и откроется окно с версией системы.

 

Как видно, на момент написания этой статьи актуальный образ, скачанный с сайта Microsoft, имел версию 22000.318. На сайте всегда будет лежать актуальная сборка. Далее нужно зайти в центр обновления и дать системе выкачать все доступные обновления. 

 

После установки обновлений можно снова открыть окно с версией Windows и увидеть изменения. В моем случае версия системы изменилась на 22000.348.

 

Пока Windows скачивает и устанавливает обновления, можно подготовить программы. Можно заранее скачать все нужные программы, сделать из них и других нужных вам файлов iso образ и подсунуть его в виртуальную машину, а затем установить все программы с виртуального диска внутри машины. ISO образ можно создать при помощи программы UltraISO.

Я всегда стараюсь отдавать предпочтение портабельным версиям программ. Если у программы есть портабельный вариант, то я выбираю его. Я создаю в корне системного диска папку portable и складываю туда все портабельные версии программ. Можно поменять обои. Например, я взял зеленые обои из стандартной поставки Windows 7. Можно установить меню Пуск в стиле Windows 7, для этого понадобится программа StartAllBack. Одно из достоинств этой программы в том, что она позволяет разместить панель задач сверху, а стандартная панель задач Windows 11 может быть только внизу экрана. Теперь получился рабочий стол, напоминающий теплую ламповую семерку.

 

Еще можно установить пасьянсы из Windows 7. Они существуют в виде отдельного инсталлятора.

 

После того как вы установили все нужные программы, пришло время для оптимизаций. Лучшим вариантом будет использование утилиты Win 10 Tweaker. Актуальная версия на момент написания статьи 18.1. Программа имеет платную и бесплатную версии. Для большинства простых пользователей возможностей бесплатной версии хватит с головой. Каждый твик снабжен комментарием о том, что он делает и зачем он нужен. Вы можете самостоятельно решить, какие твики вам нужны. Автор программы предлагает применять сразу все твики. Я лично применяю лишь несколько.

 

Например, я не отключаю обновления через Win 10 Tweaker, потому как хочу регулярно получать системные обновления. А также не отключаю защитника. Если защитник ругается на какую-то вашу давно знакомую программу, то ее можно добавить в исключения в настройках защитника.

Я добавляю полезные функции контекстного меню, отключаю назойливые уведомления при запуске программ, автозапуск съемных носителей. В разделе приложения я отключаю не нужные мне стандартные программы Кино и ТВ, Люди, Музыка Groove, Sketch, Получение справки, Советы, Центр отзывов. 

После того как вы сделаете все нужные вам настройки в этой программе, нужно перейти в раздел Очистка. Там я выбираю все галочки. Win 10 Tweaker удалит все лишние и ненужные файлы, это позволит уменьшить наш будущий образ системы. Например, у меня на свежей системе программа нашла 1 Гб мусора, который не нужен в составе образа.

 

Далее нам понадобится бесплатная утилита под названием DISM++. Программа имеет русский интерфейс и обладает большими возможностями по настройке системы. Вы можете самостоятельно изучить ее возможности, быть может вам пригодятся какие-то пункты меню. В этой программе я также выбираю пункт очистка. Вешаю галочки на очистку папки WinSxS и Кэша. Папка WinSxS содержит старые версии приложений на случай отката обновлений. Я очищаю эту папку при помощи DISM++ только при подготовке к созданию образа.

 

Уже после очистки Win 10 Tweaker программа DISM++ очистила еще 1,24 Гб на диске.

 

Теперь мы приступаем непосредственно к созданию образа системы. Я это делаю через программу DISM++. Идем в меню Файл – Сохранить образ как. Выбираем корень диска С, тип файла – Ультра сжатие образа. После нажимаем ОК. 

 

Через некоторое время в корне системного диска виртуальной машины появится файл с расширением esd. Это образ системы. У меня он весил 5 Гб, у вас размер будет другой, в зависимости от количества установленных программ. Надо отметить, что образ создается долго, а распаковка образа происходит в десятки раз быстрее.

После того, как образ сохранен, выключаем виртуальную машину. Теперь нам надо вынуть из нее файл esd. Для открытия виртуальных дисков существует много способов. Например, диск виртуальной машины можно открыть в бесплатной программе DAEMON Tools Lite. Монтируете в ней образ виртуального диска, у вас появится новый накопитель, копируете с него файл esd на свой компьютер. На этом процесс создания образа завершен. Сохраните его в надежном месте, например, на флешке, чтобы можно было им воспользоваться при установке системы. Файлы формата esd понимает стандартный установщик Windows, так что при желании можно внедрить его в стандартный образ Windows, присвоив ему стандартное имя install.esd.

Для развертывания образа esd на реальном компьютере я пользуюсь двумя программами BOOTICE и WinNTSetup. Их можно запускать в среде Windows или с загрузочного образа WinPE. О том, что такое WinPE, можете почитать в Интернете.

Для подготовки будущего системного диска я использую бесплатную программу BOOTICE. Запускаем программу, выбираем накопитель, куда будем развертывать наш образ.


Нажимаем кнопку Управление разделами, затем «Переразбить разделы». Очищаем первые три раздела. Затем выбираем «Таблица раздела GUID (GPT)» и вешаем галочку «Создать ESP раздел». Затем ОК и за секунду диск будет подготовлен.



Теперь запускаем бесплатную программу WinNTSetup. В ней нужно указать три параметра. Путь к установочным файлам – указываем наш файл esd. Диск, на который будет установлен загрузчик – выбираем маленький ESP раздел на целевом системном диске. Диск, на который будет установлена ОС Windows – выбираем основной системный раздел, следующий за ESP. Жмем Установка и ОК. 

Распаковка образа на накопитель m.2 занимает 2-3 минуты. Распаковка образа на HDD может занять 10 минут. В любом случае это будет гораздо быстрее, чем стандартная установка.

По окончании распаковки перезагружаемся в уже установленную и настроенную конкретно под ваши нужды операционную систему. 


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windows 11 bootice win 10 tweaker winntsetup
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