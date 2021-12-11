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Обзор и тест игрового ноутбука MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 и сравнение с 10750H + RTX 2070

Тесты ноутбука MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 и сравнение с ноутбуком ASUS ROG Strix G15 G512LW 10750H + RTX 2070. В конце статьи читателей ждет сюрприз.
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Всем привет. В данном материале я протестирую игровой ноутбук MSI GS63VR 7RG Stealth Pro 2018 года выпуска. Внешне ноутбук выглядим немного потрепанным, но по начинке проблем не имеет. В данном ноутбуке установлен процессор Intel Core i7-7700HQ (4 ядра 8 потоков). Объем оперативной памяти DDR4 – 16 Гб двумя планками по 8 Гб. Видеокарта GeForce GTX 1070 8 Гб. В ноутбуке установлено 2 накопителя – под систему M.2 SSD Apacer AS2280P4 256Гб, для файлов HDD Seagate ST2000LM015 2 Тб. В ноутбуке установлен экран 15.6" FHD (1920x1080) с частотой 120 Гц.

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Разъемы справа: USB 2.0, USB Type-C с Thunderbolt 3, HDMI 1.4, miniDP 1.2, гнездо зарядного устройства. Зарядка справа, на мой взгляд, менее удобна, чем сзади. Если кабель будет лежать вниз, то он перекроет порты, так что единственный вариант – сориентировать кабель назад, хоть он и будет лежать на пути теплого воздуха, выходящего из ноутбука. Разъемы слева: слот замка Kensington, Ethernet-порт, кардридер, 3x USB 3.0, 3.5 мм аудио разъем / SPDIF, гнездо микрофона. Два отдельных аудио разъёма могут быть полезны, так как во многих ноутбуках есть только один совмещенный аудио разъем.

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Слева: слот замка Kensington, Ethernet-порт, кардридер, 3x USB 3.0, 3.5 мм аудио разъем / SPDIF, гнездо микрофона.

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Система охлаждения построена на трех вертушках и пяти широких тепловых трубках. Радиаторы, прилегающие к процессору и видеочипу медные.

 


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По умолчанию клавиатура светится красным цветом. Чтобы вкусить все прелести RGB подсветки нужно установить программу SteelSeries Engine 3. Можно взять на сайте MSI. После установки становятся доступны различные эффекты подсветки. Программа просилась обновиться, я ее обновил, но пользы от этого не увидел. Кроме того, новая версия иногда не находила клавиатуру, а новых режимов подсветки не появилось, а также новая программа весит почти в 2 раза больше.

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Оба ноутбука во время тестов работали под управлением Windows 11 с последними обновлениями.

Теперь к тестам. Ноутбуки тестировались в одинаковых тестах, на ASUS запускалось меньшее число игр, так как его производительность и так достаточно велика, и тестировать в самых старых играх смысла не было, так как число кадров на обоих ноутбуков переваливало за 200. Все тесты 3DMark запускались в родном для ноутбуков разрешении – 1920х1080. 3DMark Vantage не выдает результат в попугаях на разрешении 1920х1080, так как считает его нестандартным. Все игры запускались на стандартных настройках с разрешением 1920х1080. Замеры делались при помощи программы Fraps, в сравнении указаны средние кадры.

В среднем по тестам процессора 10750H быстрее 7700HQ на 226%. По показаниям 3Дмарков RTX 2070 быстрее чем GTX 1070 на 152%. По тестам в восьми играх преимущество 2070 в среднем 150%. Надо отметить, что производительности GTX 1070 во всех современных играх достаточно в разрешении 1920х1080. В игре Call of Duty WWII наблюдается почти двукратная разница в производительности двух ноутбуков – 85 против 162 кадров. Нигде производительность не опускалась ниже 75 кадров. Конечно, у данной видеокарты нет поддержки лучей, но во всех играх с лучами они не являются обязательным требованием и их можно отключить, да и самих игр с лучами пока не так уж много.

Название теста                          -              MSI        -              ASUS     -              %

AIDA64 Чтение из памяти          -              28074    -              35300    -              126%

AIDA64 Запись в память            -              30849    -              41170    -              133%

AIDA64 Копирование в памяти  -              27768    -              34343    -              124%

AIDA64 Задержка памяти          -              75           -              70           -              93%

AIDA64 CPU Queen                    -              35669    -              71287    -              200%

AIDA64 CPU PhotoWorxx            -              18187    -              21701    -              119%

AIDA64 CPU Zlib                         -              233,8     -              562,6     -              241%

AIDA64 CPU AES                        -              12889    -              28663    -              222%

AIDA64 CPU SHA3                      -              951         -              2573      -              271%

AIDA64 FPU Julia                        -              19071    -              50642    -              266%

AIDA64 FPU Mandel                    -              9513      -              25456    -              268%

AIDA64 FPU SinJulia                   -              3321      -              7555      -              227%

AIDA64 FP32                               -              3733      -              10424    -              279%

AIDA64 FP64                               -              2013      -              5543      -              275%

CPU-Z CPU Single Thread         -              391         -              436         -              112%

CPU-Z CPU Multi Thread           -              1562      -              3608       -              231%

3DMark03 marks                         -              64333    -              87512    -              136%

3DMark03 GT1                           -              492         -              690         -              140%

3DMark03 GT2                           -              527         -              705         -              134%

3DMark03 GT3                           -              478         -              661         -              138%

3DMark03 GT4                           -              482         -              652         -              135%

3DMark03 CPU Test 1                -              45,7       -              65,8       -              144%

3DMark03 CPU Test 1                -              4,6          -              6,2          -              135%

3DMark03 Fill Rate Single          -              70283    -              75783    -              108%

3DMark03 Fill Rate Multi            -              77688    -              95312    -              123%

3DMark03 Vertex Shader           -              287         -              378         -              132%

3DMark03 Pixel Shader             -              562         -              708         -              126%

3DMark03 Ragtroll                     -              306         -              497         -              162%

3DMark05 marks                        -              24815    -              35596    -              143%

3DMark05 GT1                          -              87           -              131         -              151%

3DMark05 GT2                          -              66           -              92           -              139%

3DMark05 GT3                          -              167         -              239         -              143%

3DMark05 CPU Test 1               -              0,9          -              1,2          -              133%

3DMark05 CPU Test 1               -              0,9          -              1,2          -              133%

3DMark06 marks                        -              24367    -              33204    -              136%

3DMark06 GT1                          -              78           -              107         -              137%

3DMark06 GT2                          -              86           -              103         -              120%

3DMark06 HDR1                        -              143         -              178         -              124%

3DMark06 HDR2                        -              92           -              112         -              122%

3DMark06 CPU Test 1               -              2             -              4,1          -              205%

3DMark06 CPU Test 1               -              2,9          -              5,3          -              183%

3DMark Vantage GPU Score     -              35381    -              52689    -              149%

3DMark Vantage CPU Score     -              20167    -              47641    -              236%

3DMark Vantage GPU Test 1    -              100         -              156         -              156%

3DMark Vantage GPU Test 2    -              107         -              151         -              141%

3DMark Vantage CPU Test 1    -              2669      -              6340       -              238%

3DMark Vantage CPU Test 2    -              29           -              69           -              238%

3DMark11 Score                       -              6163      -              9119      -              148%

3DMark11 Graphics Score        -              6022      -              8600       -              143%

3DMark11 Physics Score          -              7092      -              13174    -              186%

3DMark11 Combined Score      -              6537      -              11062    -              169%

3DMark11 GT1                          -              31           -              48           -              155%

3DMark11 GT2                          -              29           -              45           -              155%

3DMark11 GT3                          -              32           -              46           -              144%

3DMark11 GT4                          -              17           -              23           -              135%

3DMark11 PT                             -              22           -              41           -              186%

3DMark11 CT                             -              30           -              51           -              170%

Battlefield 1                                 -              116         -              192         -              166%

Battlefield V                                 -              81           -              143         -              177%

Call of Duty Advanced Warfare   -              210         -              304         -              145%

Call of Duty WWII                        -              85           -              162         -              191%

Call of Duty Ghosts                     -              197         -              244         -              124%

Days Gone                                  -              75           -              92           -              123%

Metro 2033 Redux                       -              86           -              118         -              137%

Metro Last Light Redux               -              127         -              177         -              139%

Данный ноутбук побывал в руках известных ютюб-блогеров Виктор Vik-on (слева) и Алексей из АСЦ (справа). На этом кадре из стрима Алексей держит в руках именно этот ноутбук.

 В прилагаемых видео можно посмотреть больше фото и видеотестов протестированных ноутбуков, а также видно какие сцены в играх использовались для тестовых замеров.

 


А теперь к анонсированному сюрпризу. Оба ноутбука, описанных в этой статье можно купить. Ниже ссылки на объявления. Доставка по всей России. По промокоду overclockers можно получить скидку, просто напишите продавцу слово overclockers в сообщениях. Данные игровые ноутбуки могут стать отличным подарком студенту или ребенку.

MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 

ASUS ROG Strix G15 G512LW 10750H + RTX 2070

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00:55
Если не играешь онлайн, то какая тебе разница? А вообще - чит. Фактически все, что не предусмотрено настройками игры - это чит.
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
32Влад32
00:52
Вот вот. Выпендриваться в реальной жизни опасно - можно по морде схлопотать. А в он-лайн выпендриваются, неполноценные.
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
Кирилл
00:51
Ни один уважающий себя Геймер не будет держать видеокарту в таком дерме как на фото... В отличие от майнеров:)
Влияет ли майнинг на количество fps играх – GeForce RTX 3080 после года на ферме в тесте SH
avc119
00:47
Ага, охренеть уровень знаний, значит кроме LTSC и затвиканых вусмерть сборок ничего больше нет. А WS 2022 пробовал? - версия свежая 21Н2, изначально хлама ноль, немного телодвижений и вот вполне себе ...
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
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