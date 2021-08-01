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Вспоминаем, о чем были игры Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 и 2

Следующая же часть вышла в 2006 году для ПК (вторая часть вышла только на консолях) и перенесла отряд призраков в Мексику.
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Первая игра серии, по которой я недавно делал обзор, проходила на просторах России. Следующая же часть вышла в 2006 году для ПК (вторая часть вышла только на консолях) и перенесла отряд призраков в Мексику. Advanced Warfighter 1 и 2 выдают стабильные 70-90 кадров в разрешении 4K на видеокарте RTX 2070.

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В столице Мехико начинается госпереворот, а президент США находится в посольстве. Его надо спасти, пока регулярные части армии США будут подавлять волнения. Карты в каждой миссии большие, и есть возможность выбора, каким переулком идти до цели. Нашего героя зовут капитан Скотт Митчел.

Миссия 1 – Есть контакт. Как говорится – приказали «есть контакт», значит, будем «есть контакт».

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Разведывательный самолет потерялся над Колумбией. На борту находился коммуникационный прибор для секретной связи Гардейл 9. Колумбийские партизаны вышли на связь с военизированной группой в Мехико. Агент Джо Рамирез подтвердил, что они готовятся к сделке. Наша задача перехватить груз и доставить в точку эвакуации.

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Миссия 2 – Переворот.


Премьер-министр Канады убит. Президент США Балантин пропал. Вице-президент Мексики запросил помощь. Наш отряд направляется к последнему известному местоположению президента – к его лимузину. Нужно найти президента и подготовить его эвакуацию.

Миссия 3 – Спаси президента

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Президента США спасли. Теперь надо очистить путь для конвоя президента Мексики, пробирающегося к американскому посольству.

Миссия 4 – Опорный пункт


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Повстанцы напали на посольство США. Мятежники обустроили огневой пункт на холме, фактически заблокировав въезд в город. Необходимо ликвидировать эту огневую точку, очистить зону и открыть проезд.

Миссия 5 – СОС! СОС!


Президент Балантин все еще не может улететь в США. Необходимо уничтожить ПВО противника. Нужно подсветить три передвижные зенитки для атакующего БПЛА.

Миссия 6 – Всегда готов


Митчел и его команда проследует в северный сектор для освобождения танкистов. Нужно захватить танки и пустить их в дело. Президент все еще не вылетел в США.

Миссия 7 – Лидер


Военизированная группа Карлоса Онтивероса захватила президента Балантина. Идем его спасать.

Миссия 8 – Гардейл 9


Президент спасен, но его чемоданчик с кодами пуска ракет остался у Онтивероса. Чемоданчик нужно вернуть.

Миссия 9 – Сопротивление


Нужно проникнуть во дворец и найти забаррикадировавшегося внутри генерала Онтивероса. Разведданные говорят, что и Гардейл 9, и ядерный чемоданчик находятся во дворце.

Миссия 10 – НОРАД на связи


Вторая попытка взять чемоданчик и Онтивероса. Сперва нужно уничтожить группу поддержки, прежде чем заняться Карлосом.

В итоге выяснится, что генерал Онтиверос получал помощь с территории США от отставного генерала Мунро. Этот генерал был против подписания договора о коллективной безопасности с Канадой и Мексикой. И на этом игра закончилась. Согласитесь, какой-то скоротечный сюжет, и в воздухе осталась некоторая недосказанность.

И вот, через год, в 2007 году выходит Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2, которая продолжается ровно там, где закончилась первая часть. Графически картинка немного похорошела, модели окружающего мира за год стали более полигональными. Видеокарты RTX 2070 все также достаточно для комфортной игры в 4К.

Миссия 1 - Найти и обезвредить


Президент Балантин, слава тебе господи, наконец-то прибыл в Вашингтон. Новости говорят, что события первой части игры произошли буквально вчера, и они не поколебали решимость президента заключить соглашение о коллективной безопасности. В Гондурасе и Панаме поднимают голову мятежники. Отряд призраков снова в Мексике. Нужно вывести из строя артиллерийские установки.

Миссия 2 - «Призраки» в действии


Ситуация в Мексике ухудшается, американское посольство советует своим гражданам покинуть страну. Отряд призраков должен уничтожить противника, прежде чем будет сброшен модуль снабжения.

Миссия 3 - Окружение и атака


Отряд призраков прибыл в город Хуарез. Мятежники прижали американские войска полковника Хименеса. Для подавления повстанцев призракам придется помочь людям Хименеса в штурме супермаркета.

Миссия 4 – Проникновение в тыл


Супермаркет был ловушкой, начиненной взрывчаткой. Люди Хименеса погибли. Лидер повстанцев Хуан Делаборера обвиняет США во вторжении. Отряд призраков продвигается по Хуарезу на помощь полковнику Хименесу.

Миссия 5 - Спасение журналиста


Ночная миссия. Город в руинах. Нужно спасти журналистку, которая что-то знает о повстанцах, пробираясь сквозь руины и повстанцев.

Миссия 6 - Заброшенная дорога


Нужно найти команду Черного Ястреба. Нужно добраться до водоочистного комплекса, где и произойдет эвакуация.

Миссия 7 – Гасиенда


Мексиканская журналистка показала, что панамские солдаты перевозили ракеты. Глубокая ночь. Нужно проникнуть в Гасиенду, спасти офицера Розана и взорвать обломки вертолета.

Миссия 8 - Атака со всех сторон


Нужно уничтожить зенитки, чтобы десант мог высадиться.

Миссия 9 – Дамба


Отряд не смог найти боеголовку, так что поиски продолжаются. Нужно предотвратить подрыв дамбы.

Миссия 10 – Последний бой


Боеголовка была обнаружена в Хуарезе. Наконец-то эта знойная история заканчивается. Президент Банлантин лично передает нам свои поздравления и наставления. Нужно добраться до боеголовки и обезвредить ее. После успешного завершения миссии нашего раненого героя подбирает вертолет и везет домой.

Поскольку повстанцы оставили за собой контроль над Мексикой, остается надежда на третью часть, которая 14 лет спустя так и не появилась. А вы ждете продолжения этой мексиканской драмы?

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