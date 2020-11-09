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Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2

Сегодня мы продолжим знакомство с необычными и диковинными мышками. Дизайн некоторых из них вас точно удивит. К сожалению многие интересные мыши не добрались до стадии серийного производства.
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Первая часть.

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Необычная расписная мышь с интегрированным трекболом вместо колёсика.

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Both Mouse Ergonomics

В мире полно левшей и правшей. Both Mouse Ergonomics - это эргономичная мышь, которую можно использовать любой рукой. С помощью поворотного шарнира верхнюю часть мыши можно смещать влево или вправо.

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Brush Mouse

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Инновационная мышь Brush Mouse была создана в пику мышам с целой поверхностью. В отличие от сплошной поверхности обычной мыши, шипастая конструкция не дает ладоням потеть. Также шипы проводят массаж ладони. А еще ее легко чистить.

CalHealth MDMouse

Эта мышь имеет встроенный тонометр для быстрого измерения артериального давления. Так что можно проходить медицинское обследование, не отрываясь от игры.

Canon LS-100TKM

Детище японских инженеров, устройство три в одном. Это компьютерная мышь, калькулятор и блок цифровой клавиатуры. Прямо-таки мечта бухгалтера.

Canon X Mark I Mouse Slim White Bluetooth

Мышка от производителя принтеров и сканеров. Имеет встроенный калькулятор. Вероятно расчет был на бухгалтеров, ибо геймерам вряд ли понравится.

CBR MF 500 Aircraft Black USB

Оптическая мышь в форме футуристического самолетика. Как игрушка красивая, но в удобстве использования есть сомнения.

CBR MF 500 Bizzare Yellow USB

Оптическая мышь в форме желтой машинки. Детям должно понравиться, но для работы, вероятно, не удобная.

CBR MF 500 Body England USB

Эта мышь для любителей женской груди. Правая и левая клавиши представляют собой грудь. В комплекте идет вязаный свитер для груди.

CirkuitPlanet DSY-TP2003

Одного взгляда хватит, чтобы понять для кого эта мышь. Выполненная в форме сердечка, в розовом цвете, с тремя нарисованными принцессами.

Cherry Rollermouse Jm-R0100

Концепция этой мыши уникальная – это мышь для двух рук. То есть использование клавиатуры не предполагается, либо нужная третья рука.

CROWN MICRO CMM-910W Black USB

Эта мышь не имеет никаких кнопок, в ней даже нет колесика. По факту это маленький планшет с сенсорным экраном, или эдакий тачпад, как в ноутбуке, но в компактном корпусе под руку.

Cone Mouse Inyeop Baek

Чудо техники от корейских инженеров. Мышь в форме конуса. Инженеры утверждают, что мышь помещает руку и пальцы в естественное положение, которое снижает нагрузку на плюсневые кости и верхнюю часть руки, позволяя распределить часть веса по конической поверхности. Кнопки расположены таким образом, что пальцы могут сгибаться естественным образом и с легкостью щелкать кнопками, причем одинаково удобно правой и левой рукой.

Cougar Bunker RGB

Это не мышь, но я не смог обойти этот аксессуар для мыши стороной. Вот и настали светлые времена, когда недостаточно купить мышь. Нужно еще купить вот этот держатель для кабеля мыши, ведь негоже кабелю просто так болтаться по столу.

Cubic Wireless Mouse

Эта компьютерная мышь имеет шестиугольный дизайн диагональной проекции куба. Смотрится эффектно и необычно, на в работе наверняка не удобна.

Deanmark AirMouse

Сей манипулятор выполняет функции мышь, но ею не является. Это перчатка для двух пальцев, которые выполняют роль правой и левой кнопки, а оптический сенсор размещен под основанием указательного пальца. Не понятно как будет вести себя мышь, когда вы начнете печатать этой рукой на клавиатуре.

DigiOn PTMG93N Bamboo USB

Маленькая компактная мышь с корпусом, выполненным из бамбука. Любителям дерева должно понравиться.

Elecom Nendo Oppopet Mouse

Детище японских инженеров. На выбор предлагаются сменные хвостики от различных животных, так что каждый покупатель сможет вставить в мышь такой хвост, как ему нравится. Причем наличие хвоста обязательно – в нем спрятан приемник сигнала, и без хвоста мышь не работает.

Elecom Orime

Беспроводная компьютерная мышь в форме низко полигонального объекта. Мышь имеет пять кнопок, спрятанных в дизайне.

EXOvault Mouse

Нетрадиционного вида мышь выполнена из дерева и металла в стиле стимпанка. Есть различные варианты металлов и дерева. Тактильные ощущения должны быть боле приятные, чем при использовании пластиковой мыши.

На этом вторая часть обзора необычных и безумных мышей закончена. Пишите в комментариях, какая мышка вам больше всего понравилась? 

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