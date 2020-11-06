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Необычные компьютерные мышки. 3DConnection, A4Tech, ASUS. Часть 1

На заре времен компьютерная мышь представляла собой прямоугольную коробку с двумя кнопками. В дальнейшем, дизайн становился все более эргономичным, чтобы удобно лежать в руке.
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На заре времен компьютерная мышь представляла собой прямоугольную коробку с двумя кнопками. В дальнейшем, дизайн становился все более эргономичным, чтобы удобно лежать в руке. Но помимо богатого функционала, производители мышек еще пытаются привлечь покупателей необычным внешним видом и незаурядным дизайном. В этой подборке я собрал самые странные и непривычные мыши.

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Все мыши расположены в алфавитном порядке. Всего в этом цикле статей будет показано 113 необычных мышей.


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3Dconnexion SpaceMouse Enterprise

Необычная мышка с 31 кнопкой и экраном. Предназначена для инженеров и проектировщиков.

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3Dconnexion SpaceMouse Pro

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Мышь имеет 15 кнопок и в целом напоминает пляжный тапок.

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3Dconnexion SpaceMouse Wireless

Необычная и странная мышка. Сложно описать словами ее форму. Возможно это форма начальной стадии глиняного горшка на гончарном круге.

3Dconnexion SpacePilot Pro 3D mouse

Сея мышь создана для того, чтобы удовлетворить строгие требования инженеров-проектировщиков, работающих с 3D-приложениями. Эта мышь предоставляет расширенное управление 3D-моделями, упрощает доступ к профессиональным 3D-приложениям, создает меньше прерываний в рабочем процессе проектирования.

8Bitdo N30 2.4Ghz Wireless Mouse

Мышь выполнена в стиле джойстика от восьми битной приставки Nintendo. Вероятно понравится всем фанатам этой приставки.

A4Tech Bloody ML160 Commander Black USB

Мышь отличается от собратьев огромным числом клавиш – тут их 17 штук. Причем вместо обычной правой кнопки мыши у этой целых девять кнопок на квадратной площадке.

ACME Wireless Mouse PEANUT Red USB

Данная мышь, как можно понять из названия, копирует дизайн арахиса. Корпус мыши разделяется на две половинки, и внутри есть отсек для хранения провода.

AlestRukov Abel Brown USB

Данная мышь, как собственно и все мыши от данного производителя, выполнена из особо ценной породы дерева. Деревянные мыши крайне дороги в производстве, это всегда ручная работа, поэтому спрос на них не велик.

Aneex E-M647 Black USB

Мышь имеет необычный корпус. Сверху имеется прозрачная изогнутая накладка для ладони, а все детали мыши собраны в переднем отсеке в виде стрелки.

Arc Mouse

Эта вогнутая компьютерная мышь может использоваться на скругленных поверхностях, таких как нога или спинка дивана. Подойдет тем, у кого нет стола.

Art Lebedev Myc-3

Дизайнерская мышка от Артемия Лебедева с одной кнопкой сверху и одной сбоку в форме курсора. Непонятно насколько удобно ею пользоваться, но дизайн необычен. Покупатели в отзывах жалуются, что мышью пользоваться почти невозможно из-за ее неудобной конструкции.

ASUS Vento MW-96 Black USB

Данная мышь имеет необычную форму, напоминающую шоколадный батончик.

ASUS VivoMouse Metallic Edition WT720 Silver USB

Эта мышь больше похожа на пульт управления инопланетным кораблем. Передний диск выполняет функции правой и левой кнопок.

BakkerElkhuizen HandShoeMouse

Данная мышь имеет необычный эргономичный дизайн только под правую руку. По идее разработчиков такая форма должна обеспечить комфортную работу с мышью.

Balance Mouse

Современные люди часто проводят слишком много времени за компьютером. Эта мышь была создана для борьбы с излишним сидением за компьютером. В рабочее время она работает как обычно. Но когда разрешенное время работы заканчивается – мышь выезжает из своей верхней оболочки, отсоединяется от компьютера и катается по столу.

BAT – Levitating Wireless Computer Mouse

Цель создания этой мышки состояла в профилактике синдрома запястного канала. Но даже не учитывая это, мышь уже интересна своим дизайном. Мышь имеет магнитное кольцо и парит над специальным ковриком.

Bendy M

Попытка переосмыслить дизайн мыши. Устройство имеет гибкий ленточный корпус. Для приведения мыши в рабочее состояние, ее надо скрутить восьмеркой.

BizyMouse

Мышь для правшей с уникальной особенностью. На левом боку мыши размещен дисплей с электронными чернилами e-ink, в котором отображаются список дел и ежедневные задачи.

На этом первая часть обзора необычных и безумных мышей закончена. Пишите в комментариях, какая мышка вам больше всего понравилась? 


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