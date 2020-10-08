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Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая

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Часть первая, вторая, третья

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Представляю вашему вниманию четвертую, заключительную часть из цикла обзоров необычных, самобытных, диковинных, чудаковатых серийных компьютерных корпусов.

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Lian Li PC-CK101LB

Корпус в виде паровоза. Внутрь можно установить только плату Mini-ITX. В корпус встроен электромотор, так что этот паровоз может перемещаться по рельсам. Просто мечта работника железной дороги. Стоит порядка 500 долларов.

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Lian Li PC-CK101LB


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Lian Li PC-D8000A

Корпус похож на два обычный корпуса, слепленных вместе. Встроенные колеса позволяют катать его по полу. Стоит 350 долларов.

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 Lian Li PC-D8000A


 

Lian Li PC-Q30X

Этот корпус похож на терминал самообслуживания в какой-то бюджетной или финансовой организации. Стоимость около 100 долларов.

Lian Li PC-Q30X

Lian Li PC-U6 Cowry

Удивительный корпус в форме ракушки. Имеет сетчатые стенки со всех сторон.

lian li pc-u6 cowry pc case

 


 

Lian Li PC-Y6B

Вероятно, корпус нацелен на любителей яхт. Конструкция представляет собой яхту, внутрь которой устанавливаются все компоненты. Поддерживаются только платы mini-ITX. Цена этой яхты около 500 евро.

 

 

Lian Li Spider

Платформа, стилизованная под паука. Поддерживает только mini-ITX платы.

 Lian Li Spider

 

LittleDevil PC-V4 Red

Это открытая платформа для создания тестового стенда, для участия в соревнованиях по разгону или для выставок.


 Компьютерный корпус LittleDevil PC-V4 Red

MGE Viper2 450W Silver

Корпус имеет необычную переднюю панель в виде инопланетного монстра. Также на передней панели размещен монохромный дисплей, отображающий различные параметры компьютера.

 Компьютерный корпус MGE Viper2 450W Silver

 

 

MonsterLabo The First

Необычный корпус в виде башни, с полностью пассивной системой охлаждения. Цена составляет 430 евро.

 MonsterLabo The First: необычный корпус для бесшумного ПКMonsterLabo The First: необычный корпус для бесшумного ПКMonsterLabo The First: необычный корпус для бесшумного ПК


 

Motif Monument

Это открытый корпус, который выстраивает все элементы в вертикальную башню, не имеющую никаких боковых стенок. 

   Motif Monument — Yuel Beast Designs | Custom computer case, Custom computer, Diy pc caseMotif Monument. Worth every penny. : sffpcMotif Monument - Matte Black – Yuel Beast Designs

MSI MEG Aegis Ti5

Корпус с необычной формой. Похож на футуристический байк. Отдельно не продается.

 

 

 

NaviPower DJ Dream Silver

На передней стенке корпуса размещен держатель для оптических дисков. Судя по названию, корпус был рассчитан на диджеев, которые должны были держать диски на корпусе, а не в коробочках.


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Nuxcase Chassi

Необычный корпус с ручкой для переноски. Имеет размеры всего 110 × 215 × 245 мм.

  

Streacom DB4

Необычный корпус для построения бесшумного компьютера. Корпус вести 7,5 кг. Размеры 26х26х27 см. Цена 300 евро.

 DB4 — необычный корпус для ПК от Streacom

 

 DB4 — необычный корпус для ПК от Streacom

Thermaltake AH T600

Компоненты внутри корпуса размещены стандартным образом. Необычна внешняя отделка, выполненная в виде кабины космического звездолета.

 AH T600 Snow Full Tower Chassis

   

Thermaltake Core P3 Tempered Glass Curved Edition

Это открытый корпус, который прикрывается от окружающей среды изогнутым стеклом. Сверху и с боку нет ни крышек, ни сеток.

 Core P3 Tempered Glass Curved Edition

 

Thermaltake Core P7 TG

Корпус похож на трюмо или трельяж. Основные компоненты устанавливаются в центральную часть, а компоненты системы жидкостного охлаждения устанавливаются в две боковые секции.

 Core P7 TG

 

Thermaltake Core P90

Корпус открытого типа, надломанный под 90 градусов. Компоненты размещаются с двух сторон. Две стороны закрыты двумя стеклами, защиты от пыли и шума нет.

 Картинки по запросу "Thermaltake Core P90""Картинки по запросу "Thermaltake Core P90""

 

Thermaltake Level 10 GT

Корпус-комод. Есть ручка для переноски. Похоже, что на стенку прикрепили различные ящики для компонентов. 

 Компьютерный корпус Thermaltake Level 10 GT VN10001W2N Black

 

Thermaltake level 10

Корпус похож на футуристическое здание, или на полки, подвешенные на стенку.

 Thermaltake level 10


 

Thermaltake Level 20

Корпус напоминает комод с множеством отделений. Компоненты компьютера разнесены в три отдельных отсека – материнская плата, блок питания, стойка для дисков. Стоит такой «комод» 700 долларов.

Thermaltake The Tower 900 Snow Edition

Корпус похож на стеклянный холодильник с прохладительными напитками из супермаркета.

 The Tower 900 Snow Edition

 

X2 Products Taraxx 1

Корпус имеет необычный наклон в сторону верхнего края. Выглядит необычно. Стоит примерно 110 долларов.

 

 

X2 SiRYUS

Корпус имеет необычную наклонную форму и решетчатый дизайн. Поддерживаются платы E-ATX. 

 

 

 

Zotac ZBOX Sphere

Корпус выполнен в виде небольшого шара. Внутренние компоненты охлаждаются пассивно.

   Круглый мини-ПК Zotac ZBOX Sphere - PCNEWS.RUКруглый и бесшумный компьютер от Zotac Zbox » 24Gadget.Ru :: Гаджеты и технологии

Zotac ZBOX-VR7N73-BE-W3C VR GO

Корпус выполнен в виде рюкзака. Отдельно не продается, только как целый компьютер. Получился мощный переносной компьютер, который можно брать с собой на киберспортивные соревнования.

 

 

 


 

 На этом все. Пишите в комментариях, какой корпус вам больше всего понравился.


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