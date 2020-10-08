Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая
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Представляю вашему вниманию четвертую, заключительную часть из цикла обзоров необычных, самобытных, диковинных, чудаковатых серийных компьютерных корпусов.
Lian Li PC-CK101LB
Корпус в виде паровоза. Внутрь можно установить только плату Mini-ITX. В корпус встроен электромотор, так что этот паровоз может перемещаться по рельсам. Просто мечта работника железной дороги. Стоит порядка 500 долларов.
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Lian Li PC-D8000A
Корпус похож на два обычный корпуса, слепленных вместе. Встроенные колеса позволяют катать его по полу. Стоит 350 долларов.
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Lian Li PC-Q30X
Этот корпус похож на терминал самообслуживания в какой-то бюджетной или финансовой организации. Стоимость около 100 долларов.
Lian Li PC-U6 Cowry
Удивительный корпус в форме ракушки. Имеет сетчатые стенки со всех сторон.
Lian Li PC-Y6B
Вероятно, корпус нацелен на любителей яхт. Конструкция представляет собой яхту, внутрь которой устанавливаются все компоненты. Поддерживаются только платы mini-ITX. Цена этой яхты около 500 евро.
Lian Li Spider
Платформа, стилизованная под паука. Поддерживает только mini-ITX платы.
LittleDevil PC-V4 Red
Это открытая платформа для создания тестового стенда, для участия в соревнованиях по разгону или для выставок.
MGE Viper2 450W Silver
Корпус имеет необычную переднюю панель в виде инопланетного монстра. Также на передней панели размещен монохромный дисплей, отображающий различные параметры компьютера.
MonsterLabo The First
Необычный корпус в виде башни, с полностью пассивной системой охлаждения. Цена составляет 430 евро.
Motif Monument
Это открытый корпус, который выстраивает все элементы в вертикальную башню, не имеющую никаких боковых стенок.
MSI MEG Aegis Ti5
Корпус с необычной формой. Похож на футуристический байк. Отдельно не продается.
NaviPower DJ Dream Silver
На передней стенке корпуса размещен держатель для оптических дисков. Судя по названию, корпус был рассчитан на диджеев, которые должны были держать диски на корпусе, а не в коробочках.
Nuxcase Chassi
Необычный корпус с ручкой для переноски. Имеет размеры всего 110 × 215 × 245 мм.
Streacom DB4
Необычный корпус для построения бесшумного компьютера. Корпус вести 7,5 кг. Размеры 26х26х27 см. Цена 300 евро.
Thermaltake AH T600
Компоненты внутри корпуса размещены стандартным образом. Необычна внешняя отделка, выполненная в виде кабины космического звездолета.
Thermaltake Core P3 Tempered Glass Curved Edition
Это открытый корпус, который прикрывается от окружающей среды изогнутым стеклом. Сверху и с боку нет ни крышек, ни сеток.
Thermaltake Core P7 TG
Корпус похож на трюмо или трельяж. Основные компоненты устанавливаются в центральную часть, а компоненты системы жидкостного охлаждения устанавливаются в две боковые секции.
Thermaltake Core P90
Корпус открытого типа, надломанный под 90 градусов. Компоненты размещаются с двух сторон. Две стороны закрыты двумя стеклами, защиты от пыли и шума нет.
Thermaltake Level 10 GT
Корпус-комод. Есть ручка для переноски. Похоже, что на стенку прикрепили различные ящики для компонентов.
Thermaltake level 10
Корпус похож на футуристическое здание, или на полки, подвешенные на стенку.
Thermaltake Level 20
Корпус напоминает комод с множеством отделений. Компоненты компьютера разнесены в три отдельных отсека – материнская плата, блок питания, стойка для дисков. Стоит такой «комод» 700 долларов.
Thermaltake The Tower 900 Snow Edition
Корпус похож на стеклянный холодильник с прохладительными напитками из супермаркета.
X2 Products Taraxx 1
Корпус имеет необычный наклон в сторону верхнего края. Выглядит необычно. Стоит примерно 110 долларов.
X2 SiRYUS
Корпус имеет необычную наклонную форму и решетчатый дизайн. Поддерживаются платы E-ATX.
Zotac ZBOX Sphere
Корпус выполнен в виде небольшого шара. Внутренние компоненты охлаждаются пассивно.
Zotac ZBOX-VR7N73-BE-W3C VR GO
Корпус выполнен в виде рюкзака. Отдельно не продается, только как целый компьютер. Получился мощный переносной компьютер, который можно брать с собой на киберспортивные соревнования.
На этом все. Пишите в комментариях, какой корпус вам больше всего понравился.
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