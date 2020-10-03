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Продолжаем знакомство с образцами необычного дизайна серийно изготавливаемых компьютерных корпусов. Раньше производители ограничивались изменением передней панели. Новые корпуса имеют иную структуру.

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COLORSit ATX-G8018L-B3

Корпус имеет необычную переднюю крышку с подсветкой, стилизованную под инопланетянина.

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COOLMAN Triangle

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Корпус имеет треугольную форму и нацелен на использование контура жидкостного охлаждения. Цена около 200 долларов.

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Corsair Carbide Air 540

Корпус имеет необычную кубическую форму. Немного напоминает аккордеон. Стоимость около 200 долларов.

Corsair Graphite Series CC-9011060-WW

Корпус имеет необычную кубическую форму, и сеточки со всех сторон.

Corsair One Pro

Необычный компьютерный корпус в виде вытянутой башни. Отдельно без комплектующих не продается.

Cougar Conquer

Открытый корпус в наклонном исполнении. Много разнообразных отверстий не несут никакой практической функции, и выполнены только для красоты. Стоит такой корпус около 200 долларов.

Cougar Conquer 2

Этот корпус похож на космолет. Выглядит очень необычно, привлекает взгляд не зависимо от того, что у него внутри.

COUGAR Gemini X Black

Корпус немного напоминает сундук, только в исполнении киберпанк.

Cryorig Ola

Необычный цилиндрический корпус.

Deepcool GAMER STORM Quadstellar

Корпус представляет собой четырехлистный цветок. Один отсек под видеокарту. Другой под материнскую плату. Третий под блок питания, четвертый под накопители.

Deepcool Genome II Black/green

Корпус имеет встроенную систему жидкостного охлаждения. И на передней панели размещен спиралевидный резервуар системы охлаждения. Цена составляет порядка 250 долларов.

Deepcool TriStellar

Корпус похож на цветок с тремя лепестками. Внутрь можно разместить только плату mini-ITX. В трех отсеках размещаются материнская плата, видеокарта, и блок питания с накопителями. Такой корпус можно взять за 250 долларов.

Dell Alienware Aurora

Это полноценный компьютер, корпус отдельно не продается.Корпус имеет необычную форму в целом, и передней панели в частности. За весь системный блок придется отдать 970 долларов.

Dune Case Dune Pro

Корпус копирует дизайн компьютера Mac Pro. Передняя крышка похожа на терку.

Enermax SteelWing

Корпус имеет необычный вид из-за решетки на передней стенке. Толщина алюминиевых ребер составляет 3,5 мм. Пластик в конструкции не используется совсем.

Exegate Pro 13-430

Корпус имеет необычную компоновку, и предназначен для установки большого числа видеокарт.

FOX 6906YB-CR

Корпус имеет переднюю панель, выполненную в виде капота автомобиля AUDI.

FOX 6909RB

В целом обычный корпус, но пластик на передней панели выполнен в форме капота автомобиля Mercedes-Benz.

Foxconn TH-202

Корпус имеет необычную переднюю панель в виде маски злобного существа.

FSP T-WINGS (CMT710)

Корпус с очень необычным дизайном от производителя блоков питания. Корпус рассчитан на размещение в нем сразу двух материнских плат. Так что в этом корпусе можно разместить сразу два компьютера.

GameMax Hot Wheel

Корпус выполнен в виде колеса автомобиля. В нижней части размещен контур водяного охлаждения. Цена 300 долларов.





GameMax WinMan

Корпус имеет необычный наклон в сторону задней панели.

Gembird CCC-P4-15

Корпус полностью выполнен из прозрачного пластика. Серийно такое редко можно встретить.

GIGABYTE DEMO

Корпус целиком выполнен из прозрачного пластика с зеленовато-желтым оттенком.

GMC R-2 Toast

Необычный корпус. На передней панели расположено окно, для загрузки дисков в дисковод, который расположен вертикально.

GMC R-5 Cannon

Корпус отличается необычным расположением привода для дисков. Привод расположен вертикально сверху, диск выгружается вниз, и может быть извлечен через квадратное окно снизу.

На этом пока все. Впереди еще много причудливых корпусов. Пишите, какие корпуса из этих вы бы себе купили?