Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение





реклама

Для тех, кто пропустил - первая, вторая часть





анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Приветствую читателей сайта. Сегодня я продолжаю обзор по самым необычным и диковинным видеокартам когда-либо произведенным в мире. Уверен, многие вам будут неизвестны.

реклама

Gigabyte Radeon HD 7970 Super Overclock Edition

Видеокарта охлаждалась пятью 40-мм вентиляторами. Покупателям не понравилась цена в 550 долларов, вес порядка 2 кг и невыносимый шум от вентиляторов.

реклама

HIS HD 5450 PCI-E x1 Edition

реклама

Эта видеокарта необычна интерфейсом подключения, а именно PCI-E x1. Обычно в этот разъем устанавливают звуковые и сетевые карты.

HIS X1600 Pro Dual

Из названия можно подумать, что это двухчиповая видеокарта, но чип там один. Это видеокарта переходного периода, когда шина AGP постепенно уходила, а шина PCI-E захватывала рынок. Компания HIS выпустила видеокарту, которую можно воткнуть в любой разъем, и видеовыходы дублируются с обеих сторон платы.

KFA2 GTX 460

Очень необычная видеокарта. Она использовала в качестве видеоинтерфейса – WiFi по стандарту WHDI. Причиной провала стали слишком большие задержки сигнала.

MSI Geminium-Go

Данная видеокарта представляет собой платформу для пары мобильных видеокарт формата MXM.

MSI Radeon RX800

Видеокарту можно подключить и к шине AGP и к шине PCI-E, а видеовыходы вынесены на гибких проводах.

Nvidia GeForce 6800 Ultra DDL

Видеокарта имеет необычно большую длину, для своего времени – 305 мм. Кроме того, видеокарта использует редкий разъем AGP PRO, который не получил распространения.

Nvidia GeForce 9600GT Green Edition

Фирменная видеокарта с пассивным охлаждением на базе чипа 9600GT. Удивляет большим количеством видеоинтерфейсов.

NVIDIA GeForce GTX 470 X2

У компании NVIDIA были планы выпустить видеокарту с двумя чипами GTX 470. Но видеокарта получилась слишком горячей, и от этой идеи отказались, ограничившись только инженерными образцами.

Nvidia PCX 5300

Видеокарта для шины PCI на чипе FX5300. Карта не стала популярной, так как стоила дороже такой же видеокарты для шины AGP.

PowerColor Devil 13 Dual Core R9 290X

Эта видеокарта содержит на борту пару очень горячих чипов R9 290X, и требует безумного, даже по сегодняшним меркам, питания из четырех восьмиконтактных разъема. Карта потребляла 675 Вт, и пока еще никакая карта современности не потребляет больше этой.

PowerColor HD 5970 Eyefinity 12

Данная видеокарта уникальна тем, что имеет целых двенадцать видеовыходов DisplayPort Mini.

PowerColor Radeon HD 5770 Evolution

Данная видеокарта отличается от подобных тем, что на ней распаян чип Lucid Hydra, который видно на фото ниже кожуха. По задумке инженеров этот чип должен был позволить этой видеокарте работать совместно с любыми видеокартами NVIDIA. Карта не поступила в продажу из-за того, что программисты не смогли избавиться от ошибок в драйверах.

На этом пока все, впереди будут еще необычные видеокарты. Пишите в комментариях, какие странные видеокарты вы знаете.