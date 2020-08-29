Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тест сборки с AliExpress за $99: мать Jingsha X79M-S V1.0 + E5-2620 + 4x4GB + кулер

[ ] для раздела Блоги
5
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Данная статья посвящена компьютерной сборке с AliExpress за $99: Jingsha X79M-S V1.0 + E5-2620 + 4x4GB + Кулер.

реклама

Материнская плата + память + процессор  $80

Кулер $19

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

 

Материнская плата Jingsha X79M-S V1.0 форм-фактора M-ATX имеет разъем LGA2011. На нее можно установить всего четыре планки памяти по 16 гигабайт каждая. В комплекте идут планки объемом 4 гигабайта. Заявлена поддержка всех процессоров Xeon E5 под сокет LGA2011. Есть один разъем М.2 для установки высокоскоростного накопителя. Есть два разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры. 6 портов USB, причем два из них USB3, 1 порт Ethernet, три аудио-разъема. Для питания процессора требуется подключение коннектора 8-пин.

реклама

Процессор Intel Xeon E5-2620 имеет базовую частоту 2000 МГц, с турбо-бустом на двух ядрах до 2500 МГц. Поддерживаются все современные инструкции, кроме AVX2, F16C, FMA3 и TSX.

реклама

 

Кулер неизвестного производителя, была выбрана модель без подсветки с двумя вентиляторами. Радиатор имеет форму куба, который пронизывают четыре тепловые трубки. Эти тепловые трубки имеют прямой контакт с крышкой процессора.

реклама

 

Тестовый стенд состоял из комплекта материнская плата, процессор, оперативная память и китайский кулер. В качестве системного диска использовался накопитель Western Digital WSD500G2B0C M.2 500GB. Видеокарта использовалась Radeon HD 2400 PRO.

Все тесты проводились на операционной системе Windows 7, установленной на M.2 накопитель.

 

В первой серии тестов использовалась программа AIDA64 6.25.5400. Используя эти результаты тестов, вы сможете сравнить быстродействие этой сборки с вашей системой. Для сравнения приведены результаты процессоров i3-8100 и E5-2420.

Тест чтения из памяти показал 20319 мегабайта в секунду, тест записи показал 18866 мегабайта в секунду, копирование в памяти показало 19702 мегабайта в секунду, задержка в памяти составила 83,1 наносекунд.

Тест CPU Queen показал 39625 очка. Тест CPU PhotoWorxx показал 11994 Мегапикселя в секунду. Тест Zlib показал 277,2 мегабайт в секунду. Тест CPU AES показал 13451 мегабайт в секунду. Тест CPU SHA3 показал 724 мегабайт в секунду. Тест FPU Julia показал 18151 очков. Тест FPU Mandell показал 9623 очков. Тест FPU SinJulia показал 4597 очков. Тест FP32 Ray-Trace показал 3232 KRay/s. Тест FP64 Ray-Trace показал 1754 KRay/s.

Преимущество процессора Xeon E5-2620 над процессором Xeon E5-2420 составляет примерно 5%.

 

Следующая серия тестов. 3DMark03 CPU Test Score составил 1607, 3DMark03 CPU Test 1 показал 140,2, 3DMark03 CPU Test 2 показал 35. 3DMark05 CPU Test Score показал 16893, 3DMark05 CPU Test 1 показал 11,2, 3DMark05 CPU Test 2 показал 11,4. 3DMark06 CPU Test Score показал 4714, 3DMark06 CPU1 показал 1,734, 3DMark06 CPU2 показал 2,05. 3DMark Vantage CPU Score показал 22860, 3DMark Vantage CPU Test 1 показал 3185,62, 3DMark Vantage CPU Test 2 показал 29,74. PCMark7 Score показал 3004, PCMark7 Lightweight показал 4351, PCMark7 Productivity показал 3413, PCMark7 Entertainment показал 1587, PCMark7 Creativity показал 5229, PCMark7 Computation показал 3871.

Стоит отметить значительное превосходство процессора Xeon E5-2620 в тестах 3DMark03 и 3DMark05, при этом в тесте 3DMark06 преимущество на стороне Xeon E5-2420.

 

И еще посмотрим на результаты теста накопителя Western Digital WSD500G2B0C M.2 500GB. Скоростные показатели очень неплохие. Скорость чтения составляет почти 2,5 гигабайта в секунду.

 

Что можно в целом сказать о данной системе. Конечно, эта сборка не может конкурировать с новыми компьютерами из вашего ближайшего магазина по уровню производительности. Но вот по цене и по уровню производительности на доллар данная сборка выглядит очень привлекательно. У системы есть перспективы для апгрейда, в данную материнскую плату можно установить 12-ядерный процессор и 64 гигабайта оперативной памяти.

Данная система станет хорошей основой для бюджетного компьютера, который сможет решать любые задачи, а если добавить к ней хорошую видеокарту, то можно будет комфортно поиграть в любые современные игры.

Так что, если у вас очень старый компьютер, или вообще нет компьютера и вы ограничены в средствах, эта или похожая сборка может стать вашим рабочим инструментом.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
21
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
9
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
37
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
28
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
46
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
56

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 55
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 56
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 28
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два недорогих телефона Xiaomi 2019 года получили в России стабильную MIUI 12 на последней версии Android 10
+
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10 Lite сильно подешевел – Snapdragon 855, NFC и аккумулятор на 4500 мА*ч с 45-Вт зарядкой по низкой цене
+
HUAWEI официально снизила стоимость флагмана P40 Pro на 40 000 рублей – лучшая камера на рынке, быстрая, беспроводная зарядка и 40-х зум по самой низкой цене с начала продаж
8
Российская прошивка MIUI 12 Stable стала доступна для хита продаж Xiaomi
2
Honor 30 Pro+ рухнул в цене – Kirin 990 5G, NFC, экран 90-Гц AMOLED, аккумулятор на 4000 мА*ч и лучшая камера с большой скидкой
3
4 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 11
+
Процессоры AMD следующего поколения получат высокие тактовые частоты и увеличенный IPC на 20%
91
Пилотное производство GeForce RTX 3090 и RTX 3080 уже запущено — производители столкнулись с дороговизной печатных плат и отсутствием драйверов
90
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
167
Palit зарегистрировала огромное количество видеокарт NVIDIA Ampere — в списке 171 модель
31
Стали известны бесплатные игры PlayStation Plus сентября
5
Samsung Galaxy S20 сильно подешевел – Exynos 990, NFC, 64-Мп телеобъектив и аккумулятор на 4000 мА*ч со скидкой 42%
1
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
120
Журналисты наглядно сравнили оригинальную Mafia с ремейком
5
Уровень функций DirectX 12_2 будет поддерживаться NVIDIA GeForce RTX 20, RTX 30, AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2), Intel Xe-HPG и Qualcomm Snapdragon
16
Эксперты назвали три самых оптимальных бюджетных процессора для игр, учёбы и работы – лучший выбор осени 2020 года по мнению Hardwaretimes
32
Palit зарегистрировала более 170 моделей видеокарт GeForce RTX 30 — от RTX 3060 до RTX 3090
25
Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 опубликованы
1
OnePlus 8 сильно подешевел – Snapdragon 865, 90-Гц дисплей, стереодинамики, 48-Мп камера с поддержкой 4K@60FPS, NFC и аккумулятор на 4300 мА*ч по низкой цене
3
Фотографии GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в исполнении ZOTAC просочились в интернет
12

Популярные статьи

ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
9
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
114
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
116
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
21
ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro
20
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
11
Кто придумал Worms - история создания и развития знаменитой игры
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
9
Обзор и тест сборки с AliExpress за $99: мать Jingsha X79M-S V1.0 + E5-2620 + 4x4GB + кулер
5

Сейчас обсуждают

nag77
01:16
Пожалели твердотельные кондеры поставить.
Графический процессор GA102 предстал на изображении — чип станет основой для NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080
RuZoO
01:14
Ага, ты это скажи 3ххх серии райзен которые хорошо так убежали от 2ххх серии.
Может ли более дешёвый Intel Core i9-10850K заменить Core i9-10900K и стать достойным конкурентом для AMD Ryzen 9 3900XT — тестирование TechPowerUp
Yolanda Tarska
01:13
Выложу свои результаты, особенно Core i3 6100 2/4, т.е. по сути гипер Пень, но с AVX:
Обзор и тест сборки с AliExpress за $99: мать Jingsha X79M-S V1.0 + E5-2620 + 4x4GB + кулер
Christinachadzynski
01:09
Флагманы никогда не были оптимальными в этом плане.
NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 опережают RTX 2080 Ti на 57 и 34 % в бенчмарке Time Spy Extreme — новые данные инсайдера
Christinachadzynski
01:08
Да вот же цены: GeForce RTX 3060 — $400; GeForce RTX 3070 — $600; GeForce RTX 3080 — $800; GeForce RTX 3090 — $1400.
NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 опережают RTX 2080 Ti на 57 и 34 % в бенчмарке Time Spy Extreme — новые данные инсайдера
McArcher
01:03
>цена новинки будет варьироваться в пределах 140-170 долларов За 150 USD можно купить RX 570 8GB, которая имеет намного больше памяти, больше TFLOPS, шире канал памяти, но потребляет 150W, не сильно б...
Бюджетная видеокарта Radeon RX 5300 появилась на сайте AMD — новинка ощутимо превосходит GeForce GTX 1650 в ряде игр
Inqizitor
01:01
Я скачал, в восторге! Это НФС 2, только с красивой графикой, я дождался того, что давно могла сделать EA. https://www.youtube.com/watch?v=NPqchPmTxVo
Автосимулятор Project CARS 3 поступил в продажу и получил плохие отзывы от игроков и прессы
MriS
00:59
Спасиб))
Может ли более дешёвый Intel Core i9-10850K заменить Core i9-10900K и стать достойным конкурентом для AMD Ryzen 9 3900XT — тестирование TechPowerUp
Алексей Николаев
00:58
Нафиг она сейчас нужна?! Особенно когда есть 1650 super на 4 ГБ!! На 3 ГБ в 2020 уже как то не актуально, да и на 4 тоже, но 4 хоть как никак, а вот 3 уже не нужно!!!
Бюджетная видеокарта Radeon RX 5300 появилась на сайте AMD — новинка ощутимо превосходит GeForce GTX 1650 в ряде игр
Auroson1c
00:55
Пока ясно что на founders edition будет новый 600w 12-ти пиновый разъем. А вот по нерефам пока никакой инфы. Время покажет. Не удивлюсь впрочем и трём восьмипиновым.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем