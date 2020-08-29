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Данная статья посвящена компьютерной сборке с AliExpress за $99: Jingsha X79M-S V1.0 + E5-2620 + 4x4GB + Кулер.

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Материнская плата + память + процессор $80

Кулер $19

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Материнская плата Jingsha X79M-S V1.0 форм-фактора M-ATX имеет разъем LGA2011. На нее можно установить всего четыре планки памяти по 16 гигабайт каждая. В комплекте идут планки объемом 4 гигабайта. Заявлена поддержка всех процессоров Xeon E5 под сокет LGA2011. Есть один разъем М.2 для установки высокоскоростного накопителя. Есть два разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры. 6 портов USB, причем два из них USB3, 1 порт Ethernet, три аудио-разъема. Для питания процессора требуется подключение коннектора 8-пин.

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Процессор Intel Xeon E5-2620 имеет базовую частоту 2000 МГц, с турбо-бустом на двух ядрах до 2500 МГц. Поддерживаются все современные инструкции, кроме AVX2, F16C, FMA3 и TSX.

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Кулер неизвестного производителя, была выбрана модель без подсветки с двумя вентиляторами. Радиатор имеет форму куба, который пронизывают четыре тепловые трубки. Эти тепловые трубки имеют прямой контакт с крышкой процессора.

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Тестовый стенд состоял из комплекта материнская плата, процессор, оперативная память и китайский кулер. В качестве системного диска использовался накопитель Western Digital WSD500G2B0C M.2 500GB. Видеокарта использовалась Radeon HD 2400 PRO.

Все тесты проводились на операционной системе Windows 7, установленной на M.2 накопитель.

В первой серии тестов использовалась программа AIDA64 6.25.5400. Используя эти результаты тестов, вы сможете сравнить быстродействие этой сборки с вашей системой. Для сравнения приведены результаты процессоров i3-8100 и E5-2420.

Тест чтения из памяти показал 20319 мегабайта в секунду, тест записи показал 18866 мегабайта в секунду, копирование в памяти показало 19702 мегабайта в секунду, задержка в памяти составила 83,1 наносекунд.

Тест CPU Queen показал 39625 очка. Тест CPU PhotoWorxx показал 11994 Мегапикселя в секунду. Тест Zlib показал 277,2 мегабайт в секунду. Тест CPU AES показал 13451 мегабайт в секунду. Тест CPU SHA3 показал 724 мегабайт в секунду. Тест FPU Julia показал 18151 очков. Тест FPU Mandell показал 9623 очков. Тест FPU SinJulia показал 4597 очков. Тест FP32 Ray-Trace показал 3232 KRay/s. Тест FP64 Ray-Trace показал 1754 KRay/s.

Преимущество процессора Xeon E5-2620 над процессором Xeon E5-2420 составляет примерно 5%.

Следующая серия тестов. 3DMark03 CPU Test Score составил 1607, 3DMark03 CPU Test 1 показал 140,2, 3DMark03 CPU Test 2 показал 35. 3DMark05 CPU Test Score показал 16893, 3DMark05 CPU Test 1 показал 11,2, 3DMark05 CPU Test 2 показал 11,4. 3DMark06 CPU Test Score показал 4714, 3DMark06 CPU1 показал 1,734, 3DMark06 CPU2 показал 2,05. 3DMark Vantage CPU Score показал 22860, 3DMark Vantage CPU Test 1 показал 3185,62, 3DMark Vantage CPU Test 2 показал 29,74. PCMark7 Score показал 3004, PCMark7 Lightweight показал 4351, PCMark7 Productivity показал 3413, PCMark7 Entertainment показал 1587, PCMark7 Creativity показал 5229, PCMark7 Computation показал 3871.

Стоит отметить значительное превосходство процессора Xeon E5-2620 в тестах 3DMark03 и 3DMark05, при этом в тесте 3DMark06 преимущество на стороне Xeon E5-2420.

И еще посмотрим на результаты теста накопителя Western Digital WSD500G2B0C M.2 500GB. Скоростные показатели очень неплохие. Скорость чтения составляет почти 2,5 гигабайта в секунду.

Что можно в целом сказать о данной системе. Конечно, эта сборка не может конкурировать с новыми компьютерами из вашего ближайшего магазина по уровню производительности. Но вот по цене и по уровню производительности на доллар данная сборка выглядит очень привлекательно. У системы есть перспективы для апгрейда, в данную материнскую плату можно установить 12-ядерный процессор и 64 гигабайта оперативной памяти.

Данная система станет хорошей основой для бюджетного компьютера, который сможет решать любые задачи, а если добавить к ней хорошую видеокарту, то можно будет комфортно поиграть в любые современные игры.

Так что, если у вас очень старый компьютер, или вообще нет компьютера и вы ограничены в средствах, эта или похожая сборка может стать вашим рабочим инструментом.



