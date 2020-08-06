Сравнительное тестирование двух ноутбуков - HP ProBook 440 G4 и HP ProBook 455 G3
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Приветствую читателей сайта overclockers. Сегодня мы проведем сравнительное тестирование двух ноутбуков - HP ProBook 440 G4 и HP ProBook 455 G3. Возможно эти тесты помогут кому-то определиться с покупкой одного из этих ноутбуков, или отказаться от покупки.
Тестирование проводилось только встроенными тестами программы AIDA64 6.25.5400.
Ноутбук HP ProBook 440 G4 имел на борту двух ядерный четырех поточный процессор Intel Core i3-7100U с частотой 2400 МГц. Процессор вышел в 2016 году, изготовлен по техпроцессу 14 нанометров. 4 гигабайта оперативной памяти DDR4 с частотой 2400 МГц. Графика Intel HD 620.
Ноутбук HP ProBook 455 G3 имел на борту четырех ядерный четырех поточный процессор AMD A8-7410 с частотой 2400 МГц. Процессор вышел в 2015 году, изготовлен по техпроцессу 28 нанометров. 8 гигабайт оперативной памяти DDR3 с частотой 1600 МГц. Графика AMD Radeon R5.
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Таким образом у нас оба ноутбука имеют по четыре вычислительных потока. Посмотрим на результаты тестов.
Первый тест – Чтение из памяти.
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Разница в скорости памяти ноутбуков понятна – разные поколения. Оперативная память DDR4 оказалась на 64% быстрее в чтении.
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Второй тест – запись в память.
В операции записи в память получилась разгромная разница. Память типа DDR4 оказалась быстрее в 2,7 раза, чем DDR3.
Третий тест – копирование в памяти.
Копирование в памяти также значительно быстрее в DDR4 - в 1,7 раза.
Четвертый тест – задержка памяти.
Задержки в памяти у DDR4 заметно меньше и составляют лишь 0.6 от задержек DDR3.
Пятый тест – CPU Queen.
Начинаются тесты процессоров. В этом тесте процессор Intel Core i3-7100U всего лишь на 2% быстрее. Можно считать, что процессоры равны.
Шестой тест – CPU PhotoWorxx.
В этом тесте преимущество процессора Intel Core i3-7100U на лицо – он быстрее на 95%, чем процессор AMD A8-7410.
Седьмой тест – CPU Zlib.
В данном тесте процессор от Intel Core i3-7100U отрывается от AMD на жалкие 3%.
Восьмой тест – CPU AES.
А вот тут уже процессор Intel Core i3-7100U потерпел поражение. Процессор AMD A8-7410 оказался быстрее на 18%, что довольно заметно.
Девятый тест – CPU SHA3.
Теперь процессор AMD A8-7410 потерпел разгромное поражение, процессор Intel Core i3-7100U оказался быстрее больше чем в 2 раза.
Десятый тест – FPU Julia.
И снова разгромное поражение AMD A8-7410, Intel Core i3-7100U оказался быстрее в 2,18 раз.
Одиннадцатый тест – FPU Mandel.
В данном тесте процессор AMD A8-7410 почему-то решил сбросить частоту до 2 гигагерц, результаты плачевные – процессор Intel Core i3-7100U оказался быстрее более чем в 2,5 раза.
Двенадцатый тест – FPU SinJulia.
И вот процессор AMD A8-7410 во второй раз сумел оторваться от Intel Core i3-7100U. Но всего лишь на 1%, что в рамках погрешности, так что в этом тесте процессоры равны.
Тринадцатый тест – FP32 Ray-trace.
Процессор Intel Core i3-7100U не оставил шанса AMD A8-7410 и оказался быстрее в 3,1 раза.
Четырнадцатый тест – FP64 Ray-trace.
И снова процессор Intel Core i3-7100U оказался быстрее, на этот раз в 2,9 раза.
Что в итоге. Ноутбук HP ProBook 440 G4 с процессором Intel Core i3-7100U оказался быстрее во всех тестах, не смотря на наличие только двух вычислительных ядер. Только в тесте CPU AES процессор от AMD смог оторваться на 18%, но чаще всего AMD A8-7410 показывал отставание в 2 или 3 раза.
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