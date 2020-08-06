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Сравнительное тестирование двух ноутбуков - HP ProBook 440 G4 и HP ProBook 455 G3

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Приветствую читателей сайта overclockers. Сегодня мы проведем сравнительное тестирование двух ноутбуков - HP ProBook 440 G4 и HP ProBook 455 G3. Возможно эти тесты помогут кому-то определиться с покупкой одного из этих ноутбуков, или отказаться от покупки.

Тестирование проводилось только встроенными тестами программы AIDA64 6.25.5400.

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Ноутбук HP ProBook 440 G4 имел на борту двух ядерный четырех поточный процессор Intel Core i3-7100U с частотой 2400 МГц. Процессор вышел в 2016 году, изготовлен по техпроцессу 14 нанометров. 4 гигабайта оперативной памяти DDR4 с частотой 2400 МГц. Графика Intel HD 620.

Ноутбук HP ProBook 455 G3 имел на борту четырех ядерный четырех поточный процессор AMD A8-7410 с частотой 2400 МГц. Процессор вышел в 2015 году, изготовлен по техпроцессу 28 нанометров. 8 гигабайт оперативной памяти DDR3 с частотой 1600 МГц. Графика AMD Radeon R5.

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Таким образом у нас оба ноутбука имеют по четыре вычислительных потока. Посмотрим на результаты тестов.

Первый тест – Чтение из памяти.

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Разница в скорости памяти ноутбуков понятна – разные поколения. Оперативная память DDR4 оказалась на 64% быстрее в чтении.

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Второй тест – запись в память.

В операции записи в память получилась разгромная разница. Память типа DDR4 оказалась быстрее в 2,7 раза, чем DDR3.

Третий тест – копирование в памяти.

Копирование в памяти также значительно быстрее в DDR4 - в 1,7 раза.

Четвертый тест – задержка памяти.

 

Задержки в памяти у DDR4 заметно меньше и составляют лишь 0.6 от задержек DDR3.

Пятый тест – CPU Queen.

Начинаются тесты процессоров. В этом тесте процессор Intel Core i3-7100U всего лишь на 2% быстрее. Можно считать, что процессоры равны.

Шестой тест – CPU PhotoWorxx.


В этом тесте преимущество процессора Intel Core i3-7100U на лицо – он быстрее на 95%, чем процессор AMD A8-7410.

Седьмой тест – CPU Zlib.

 

В данном тесте процессор от Intel Core i3-7100U отрывается от AMD на жалкие 3%.

Восьмой тест – CPU AES.

А вот тут уже процессор Intel Core i3-7100U потерпел поражение. Процессор AMD A8-7410 оказался быстрее на 18%, что довольно заметно.

Девятый тест – CPU SHA3.

 

Теперь процессор AMD A8-7410 потерпел разгромное поражение, процессор Intel Core i3-7100U оказался быстрее больше чем в 2 раза.

Десятый тест – FPU Julia.

И снова разгромное поражение AMD A8-7410, Intel Core i3-7100U оказался быстрее в 2,18 раз.

Одиннадцатый тест – FPU Mandel.

 

В данном тесте процессор AMD A8-7410 почему-то решил сбросить частоту до 2 гигагерц, результаты плачевные – процессор Intel Core i3-7100U оказался быстрее более чем в 2,5 раза.

Двенадцатый тест – FPU SinJulia.

И вот процессор AMD A8-7410 во второй раз сумел оторваться от Intel Core i3-7100U. Но всего лишь на 1%, что в рамках погрешности, так что в этом тесте процессоры равны.

Тринадцатый тест – FP32 Ray-trace.

 

Процессор Intel Core i3-7100U не оставил шанса AMD A8-7410 и оказался быстрее в 3,1 раза.

Четырнадцатый тест – FP64 Ray-trace.

И снова процессор Intel Core i3-7100U оказался быстрее, на этот раз в 2,9 раза.

Что в итоге. Ноутбук HP ProBook 440 G4 с процессором Intel Core i3-7100U оказался быстрее во всех тестах, не смотря на наличие только двух вычислительных ядер. Только в тесте CPU AES процессор от AMD смог оторваться на 18%, но чаще всего AMD A8-7410 показывал отставание в 2 или 3 раза.


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