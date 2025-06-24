Тестирование с увеличением энергопотребления до 800 Вт демонстрирует потенциал жидкостного охлаждения

Исследование, проведённое блогером Roman “der8auer” Hartung, показало, на что способна видеокарта Asus RTX 5090 Astral LC, если убрать ограничение в 600 Вт. Для этого он применил метод шунтовой модификации, установив дополнительные резисторы, которые обманули систему измерения мощности и позволили значительно повысить уровень потребления.

В стандартном режиме карта потребляет около 600 Вт, выдаёт 146 кадров в секунду в тесте 3DMark Speedway, работает на частотах 2 800 МГц для ядра и 1 750 МГц для памяти. Температура ядра не превышает 60 °C, а память нагревается до 80 °C. Благодаря жидкостному охлаждению уровень шума остаётся приемлемым, так как отсутствует задний вентилятор, характерный для воздушных версий.

После установки дополнительных резисторов эффективное сопротивление снизилось, и система начала считывать на 30% меньше, чем потребляла на самом деле. Это позволило увеличить энергопотребление до 720 Вт, а затем при помощи утилиты GPU Tweak III — даже до 800 Вт, что дало прирост производительности до 158 FPS. При этом тактовые частоты ядра поднялись на 100–110 МГц, стабильно работая выше 2 950 МГц.

Такие нагрузки без термического троттлинга говорят о высокой эффективности системы охлаждения. Однако, напряжение на некоторых контактах разъёма 12VHPWR достигло 13.5 А, что указывает на риск перегрева и неравномерного распределения тока. Asus предоставил возможность отслеживать параметры через собственную телеметрию, что помогло фиксировать изменения в реальном времени.

Эксперимент показал, что у видеокарты есть скрытый потенциал, особенно при использовании водяного охлаждения. При этом специалисты предупреждают: аналогичные эксперименты с воздушным охлаждением могут быть опасны из-за повышенной тепловой нагрузки. Для пользователей это стало сигналом: RTX 5090 LC может выйти за рамки возможностей игровых GPU и конкурировать с профессиональными ускорителями, но ценой значительного роста энергопотребления и сложности в управлении теплом.

Остаётся ждать, какие ещё возможности раскроются при других условиях и BIOS-настройках. Но одно ясно уже сейчас: жидкостное исполнение открывает дверь к более агрессивному разгону, где важны не только частоты, но и устойчивость критических компонентов к экстремальным режимам работы.