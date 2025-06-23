Процессор будет иметь 6 ядер и 12 потоков, работать на частоте 5,2 ГГц, а его номинальная тепловая мощность составит 65 Вт.

Компания AMD работает над новым процессором Ryzen 5 9600X3D, который может стать серьёзным конкурентом в среднем ценовом сегменте. Судя по данным из недавней утечки, чип вошёл в список поддерживаемых процессоров для видеокарты Radeon AI R9700, что указывает на его близкий релиз.

Эта модель построена на архитектуре Zen 5 Granite Ridge. Её отличительной чертой является технология 3D V-Cache, которая добавляет 64 МБ стековой памяти к уже имеющимся 32 МБ кэша на каждом ядре. В результате общее количество кэша последнего уровня составляет 96 МБ. Такой подход значительно увеличивает скорость обработки данных как в игровых приложениях, так и при выполнении однопоточных задач.

Инженеры AMD также пересмотрели конструкцию: теперь L3D-кристалл выступает базовым слоем для CCD, что влияет на распределение тепла и потенциал разгона. По предварительным оценкам, тактовые частоты будут близки к тем, что установлены у обычного варианта 9600X, что делает X3D-версию интересной для пользователей, которые хотят играть без дискретной видеокарты или используют интегрированный GPU.

Стоит отметить, что этот процессор будет напрямую конкурировать с моделями Intel: Core i5-14600K и Core Ultra 5 245K. Учитывая текущие тенденции рынка и рост требований к ИИ-вычислениям, добавление X3D-версии в линейку позволяет AMD предложить пользователям более сбалансированное решение для гейминга и работы.