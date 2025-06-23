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ddr22
Unreal Engine 5.6 показывает прирост производительности до 35% по сравнению с версией 5.4
Обновление принесло оптимизацию как для процессора, так и для видеокарты, особенно в задачах с трассировкой лучей

Новый сравнительный тест показал, что Unreal Engine 5.6 предлагает прирост производительности до 35% по сравнению с предыдущей версией движка — 5.4, особенно в ситуациях, где ограничение накладывает процессор. Видео от канала MxBenchmarkPC сравнивало работу Paris Tech Demo от Scans Factory на системе с видеокартой RTX 5080, запуская её в двух версиях движка с активированным Lumen в режиме аппаратного ускорения.

В условиях, когда видеокарта работает на пределе возможностей, обновление даёт прирост около 25% благодаря более эффективному использованию графических ресурсов. Правда, это сопровождается увеличением энергопотребления, но ради повышения скорости работы большинство разработчиков согласятся на такой компромисс. Если же узким местом становится центральный процессор, новая версия движка справляется с этим лучше, уменьшая скачки задержек и обеспечивая стабильное количество кадров в секунду.

Также стоит отметить улучшения в реализации трассировки лучей: освещение стало точнее, а отражения — чётче, без потери качества теней и глобального освещения. Новая версия позволяет GPU брать на себя больше нагрузки от Lumen, что делает его использование более эффективным.

Epic Games официально выпустила Unreal Engine 5.6 вскоре после презентации на Unreal Fest, где уже намекали на такие изменения. Среди других инноваций — плагин Fast Geometry Streaming, который упрощает загрузку больших локаций, и обновлённый интерфейс Motion Trails, удобный для аниматоров. Также добавлены профили устройств, которые автоматически подбирают параметры под нужный уровень FPS на консолях и мощных ПК.
Для наглядной демонстрации возможностей движка Epic совместно с CD Projekt Red подготовила технический демо-материал The Witcher IV, который стабильно работает на PlayStation 5 с полноценной трассировкой лучей и частотой 60 кадров в секунду. Это лишний раз доказывает, что движок готов к масштабным проектам нового поколения.

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#unreal engine 5.6
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